Nowa mapa Call of Duty Warzone na trailerze!

Już jutro posiadacze gry COD Vanguard będą mogli przetestować nową mapę Call of Duty Warzone. Nowy świat trafi do wszystkich graczy dzień później, bo 9 grudnia. Już teraz możecie zobaczyć, jak będzie się prezentować Caldera, nowe pole walki w trybie Battle Royale!

Gracze w końcu się doczekali

O nowej mapie do Call of Duty Warzone mówiło się już od kilku miesięcy. Chociaż pierwsze pogłoski pojawiły się zdecydowanie wcześniej. Nowa mapa rzekomo miała pojawić się już w okolicach premiery CoD: Cold War, jednak tak się ostatecznie nie stało. Verdańsk zyskał kilka nowych lokacji i tematycznie cofnął się do czasów Zimnej Wojny. Teraz będzie zupełnie inaczej.

CoD Warzone Pacific zaprezentuje nową mapę o nazwie Caldera. Nowy świat miał zostać pokazany kilka dni wcześniej, jednak jego premiera została przełożona na 9 grudnia. Posiadacze gry Vanguard będą mogli cieszyć się jednak z nowej mapy o dzień wcześniej, ponieważ już jutro dostaną dostęp do nowego świata.

Call of Duty Pacific to powiew świeżość

To, co można zobaczyć już po pierwszym spojrzeniu na nową mapę w Call of Duty Warzone to fakt, że Caldera zupełnie różni się od betonowego i szarego Verdańska. Nowy świat jest pełen trawiastych i drzewiastych terenów, które będą idealnym miejscem dla snajperów.

Na nowej mapie znajdzie się aż 200 punktów, do których mogą udać się gracze – wulkan, plaże, gęste lasy czy ruiny będą idealnym miejscem do pokonania przeciwników i odniesienia zwycięstwa w Battle Royale. Co więcej, nowa gra da również możliwość walk powietrznych, bronie przeciwlotnicze i nowe pojazdy transportowe.

Zobaczcie trailer: