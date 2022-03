To dopiero początek wieloletniej współpracy z Epic Games, a przy tym również gratka dla miłośników serii. Nowa Saga co prawda nie będzie miała nic wspólnego z lubianym Geraltem, ale ma prezentować nowy, mocno rozwinięty otwarty świat Wiedźmina.

Nowa odsłona Wiedźmina nadchodzi na Unreal Engine 5. 27

Unreal Engine 5 zamiast REDengine – nowy Wiedźmin

CD Project Red zapewnia, że nowe rozszerzenia do Cyberpunk 2077 wciąż będą opierały się na silniku REDengine. Zdecydowano się jednak na bardziej radykalne działanie. Widocznie polski deweloper w końcu poszedł po rozum do głowy i zdecydował się na rozwój sprawdzonych i bardziej przyszłościowych rozwiązań. Wraz z Epic Games mają tworzyć kooperację przy rozwoju i tworzeniu silnika Unreal Engine, a przy tym wykorzystywać go w nowej odsłonie.

Niestety, zapowiedź nowej odsłony słynnego Wiedźmina to tylko przedsmak nowej Sagi, której szczegóły nie zostały jeszcze zdradzone. Wiadomo, że nie będzie się ona opierała już na Geralcie z Rivii. Ma być to całkiem nowa franczyza oparta na nowym, otwartym świecie. Jestem mocno ciekawy tego, co będzie na nas czekało.

CD Project RED na szczęście idąc nauczką, nie zdradza jeszcze dokładnych szczegółów dotyczących premier oraz tego jak ułoży się współpraca i co najważniejsze – co będzie efektem końcowym.