Nowa Toyota Prius zaprezentowana! Cena? Lepiej nie pytajcie

Nowa Toyota Prius została zaprezentowana i już niebawem będzie dostępna w Europie. Co ciekawe, samochód będzie dostępny jedynie w wersji z napędem Plug-In, więc żegnamy standardową hybrydę. A cena? Lepiej nie wiedzieć.

Japoński koncern odnawia swój ekologiczny samochód

Toyota Prius był pierwszym samochodem, który stawiał na ekologię i w dalszym ciągu tak jest. Nowy model popularnego samochodu napędzany będzie silnikiem z napędem typu Plug-IN (PHEV) i zdecydowano, że wszystkim dobrze znana hybryda pójdzie w zapomnienie. Czy to dobry ruch? To się dopiero okaże.

Nowa Toyota Prius w kwestii designu prezentuje się o niebo lepiej od swojego poprzednika. Ma bardziej dynamiczne kształty i po prostu nie straszy swoim wyglądem małe dzieci. Dynamiczność jest też w osiągach, ponieważ samochód generuje 223 konie mechaniczne, które pierwszą setkę osiągają w 6,6 sekundy!

Nowa Toyota Prius to krok do przodu?

Z racji tego, że nowa Toyota Prius oferuje napęd typu Plug-In, ważną kwestią jest zasięg, jaki samochód może przejechać na samym silniku elektrycznym. Według testów WLTP samochód przejedzie od 72 do 86 kilometrów na “samym prądzie”. Ciekawe prawda? To teraz przejdźmy do ceny, która jest po prostu… zresztą, zobaczcie sami.

Podstawowa wersja nowego Priusa została wyceniona na 199 999 złotych! Tak, 200 tys. za Toyotę to niesamowicie dużo! A co znajdziemy w takim modelu? System multimedialny z 12,3-calowym ekranem, światła LED, alufelgi, czy elektronicznie regulowany fotel. Dla porównania poprzednia generacja w podstawowej wersji kosztowała aż 80 tysięcy mniej!

Nowy Prius zaprezentowany! Cena? Lepiej nie pytajcie Wersja Executive to najbardziej “wypasiona” opcja w nowym Priusie.

Za 211 900 złotych możemy kupić wersje Prestige, która została wyposażona w cyfrowe lusterko zewnętrzne, podgrzewanie kierownicy, światła adaptacyjne czy większe koła. 215 400 kosztuje wersja ze szklanym dachem. Najdroższy jest model Executive. W tej wersji nowa Toyota Prius oferuje monitor panoramiczny, kamery 360 stopni, dach z panelami fotowoltaicznymi i wentylowane fotele. A, no i te panele zwiększają zasięg silnika elektrycznego o 9 km. Cena? 239 900 złotych.

