Ostatni czas nie był zbyt łaskawy dla osób, które chciały zakupić nową kartę graficzną czy złożyć wydajny komputer do gier. Na szczęście powoli się to zmienia, a na horyzoncie pojawiają się kolejne dobre informacje. Jakie? Nowe karty graficzne aż od trzech producentów!

Nowe karty graficzne – AMD

Zacznijmy od tego, co planują nam zaserwować „Czerwoni”. Aktualnie wiadomo o trzech modelach, które będą odświeżeniem aktualnej oferty. Mowa również o jednym nowym modelu z serii RX 6500.

AMD Radeon RX 6950 XT

Na pierwszy ogień idzie AMD Radeon RX 6950 XT. Bazować będzie na rdzeniu znanym z RX 6900 XT LC, tj. Navi 21 XTXH, oferującym 80 jednostek obliczeniowych. Niezmienna pozostaje także szyna pamięci – 256 bitowa. Na pokładzie znajdzie się miejsce dla 16 GB pamięci wideo GDDR6, o szybkości 18 Gb/s co przekłada się na przepustowość 576 GB/s. Zmianie ulega natomiast TDP, bowiem wzrośnie z 330 W do 350 W. Aktualnie możemy tylko dywagować, skąd ten wzrost, aczkolwiek najprawdopodobniej wynika on z podwyższonych zegarów GPU.

Bardzo prawdopodobne, iż RX 6950 XT przybierze podobne szaty, jak RX 6900 XT

AMD Radeon RX 6750 XT

Kolejny model może zastąpić RX-a 6700 XT, bowiem nosi oznaczenie RX 6750 XT. Tak samo jak poprzednik, bazować ma na rdzeniu Navi 22 XT, na który składa się 40 CU. Do tego 12 GB pamięci GDDR6. Przyśpieszyła ona jednak z 16 Gb/s do 18 Gb/s, co przełoży się na przepustowość rzędu 432 GB/s przy 192-bitwowej szynie danych.

AMD Radeon RX 6650 XT

Ostatni „gość” z dopiskiem „XT”. Zmiany względem RX-a 6600 XT są aktualnie widoczne jedynie w obszarze przepustowości pamięci. Tak, jak w przypadku RX-a 6750 XT, tak i tutaj pokuszono się o podwyższenie prędkości z 16 Gb/s do 18 Gb/s. Przez węższą szynę (128-bit) przełoży się to na przepustowość rzędu 288 GB/s.

AMD Radeon RX 6500

Jest jednak jeszcze jeden model z najniższej półki wydajnościowej i (prawdopodobnie) cenowej. RX 6500, podobnie jak OEM-owy RX 6400 bazować ma na rdzeniu Navi 24 XL, który korzysta z 12 CU przy 64-bitowej szynie. Do dyspozycji ma otrzymać 4 GB pamięci GDDR6. Niestety nie wiadomo nic o przepustowości, TDP, czy taktowaniach GPU.

Premiera

Wszystkie źródła wskazują na to, że RX 6950 XT pojawi się już w połowie kwietnia. Kolejne dwie nowe karty graficzne na naszej liście, czyli RX 6750 XT oraz RX 6650 XT mają ujrzeć światło dzienne w drugim kwartale tego roku. RX-a 6500 zobaczymy w maju.

Nowe karty graficzne – Nvidia

„Zieloni” w najbliższym czasie planują tylko jedną premierę nowego produktu. Ma to być Nvidia GeForce RTX 3090 Ti. Ma on zamknąć ostateczny kształt linii RTX 3000 w kwestii produktów premium.

Prawdopodobny wygląd RTX-a 3090 Ti

Zastosowany rdzeń GA102-350 względem RTX-a 3090 zaoferuje 84 jednostek SM, co daje zawrotne 10752 rdzenie CUDA. Do tego 84 rdzenie RT, czy 336 TMU. Zmianie ulega także taktowanie GPU i pamięci, względem starszego brata. To pierwsze rośnie do 1560 MHz, drugie zaś – 1860 MHz. Szybsza pamięć przekłada się na przebicie magicznej bariery przepustowości 1 TB/s. Oczywiście „nic za darmo”. Okupione ma to być wzrostem TDP aż o 100 W! Końcowo zamyka się ono w 450 W.

Premiera ma nastąpić już w tym miesiącu, konkretniej 29 marca.

Nowe karty graficzne – Intel

Najciekawsze na koniec. Wiele wskazuje na to, że już niedługo ujrzymy także pierwsze dedykowane układy graficzne od „Niebieskich”. I to aż cztery!

Intel Arc A780

Najwydajniejsza z kart, które tutaj się pojawią. Bazować ma na rdzeniu o nazwie kodowej DG2-512EU. Zaoferuje on 32 jednostki Xe, co przełoży się na 4096 jednostek obliczeniowych. Do tego spodziewać możemy się aż 16 GB VRAM, co przy 16Gb/s oraz 256-bitowej szynie danych przełoży się na przepustowość rzędu 512 GB/s.

Prawdopodobny wygląd wersji referencyjnej kart z serii Intel Arc A700 oraz A500

Intel Arc A580

Kolejny model plasuje się niżej w hierarchii. Korzysta z tego samego rdzenia, co jego mocniejszy brat, aczkolwiek jest zubożony. Posiada bowiem 24 jednostki Xe, czyli 3072 jednostki obliczeniowe. Dodatkowo zastosowano mniejszą ilość pamięci wideo, 12 GB zamiast 16. Oprócz tego zmianie uległa szyna danych, zdecydowano się na 192-bitową zamiast 256-bitowej. Z uwagi na powyższe, przepustowość przy tej samej prędkości pamięci spadła do 384 GB/s.

Intel Arc A380

Seria A300 w myśl firmy z Santa Clara ma być najmniej wydajną linią kart graficznych. Model A380 bazuje już na innym rdzeniu. Konkretniej DG2-128EU. Składa się na niego 8 jednostek Xe (1024 jednostki obliczeniowe). Na pokładzie zobaczymy również 6 GB pamięci GDDR6. Oprócz zmniejszenia jej ilości, nowe karty graficzne z serii A300 charakteryzować będzie także to, że pamięć będzie wolniejsza, 14 Gb/s zamiast 16 Gb/s. Wraz ze zmniejszeniem szyny danych do 96-bitów, końcowo przepustowość wyniesie 168 GB/s. W przypadku A380 wiemy także, iż powinna konkurować z kartami pokroju RX 6500 XT, GTX 1660 Ti, czy RTX 3050.

Prawdopodobny wygląd kart referencyjnych z serii Intel Arc A300

Intel Arc A350

Najsłabsza z nadchodzących GPU różni się do modelu A380 mniejszą ilością jednostek Xe – 6 zamiast 8, to też 768 jednostek obliczeniowych zamiast 1024. Obcięto również zasób VRAM do 4 GB, a także szynę danych do 64-bitów. Przy tej samej prędkości pamięci, otrzymamy przepustowość 112 GB/s.

Premiera

Wszystkie nowe karty graficzne Intela swoją premierę mają mieć już w drugim kwartale tego roku!

Nowe karty graficzne – podsumowanie

Jak widać, nadchodzi sporo nowych modeli. Najwięcej obaw, a także nadziei jest w nowym graczu na rynku dedykowanych kart graficznych, jakim jest Intel. Obawy wiążą się oczywiście z wydajnością nadchodzących GPU, a także dostępnością, z uwagi na aktualne zawirowania w naprawdę wielu dziedzinach życia. Nadzieja wychodzi w zasadzie z tych samych gałęzi – duża dostępność, dobra wydajność, a także przystępna wycena.

Nowe karty graficzne od AMD, czy RTX 3090 Ti od Nvidii raczej nie pretendują do tych nowości, które odmienią aktualny wygląd rynku GPU.

A Wy, co sądzicie? Intel da radę? A może jednak taki RX 6650 XT czy 6750 XT da widoczny powiew świeżości? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło – VideoCardz