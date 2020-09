Nowe kolekcje od Columbia Sportswear dla aktywnych

Sezon jesienno-zimowy nadchodzi, dlatego też Columbia Sportswear przygotowała funkcjonalne i stylowe kolekcję odzieży i obuwia Columbia Urban Outdoor, Columbia SH/FT i Columbia Icons. Nowe kolekcje skierowane są do osób prowadzących aktywny tryb życia. Trzy nowe kolekcje podążają za aktualnymi trendami mody miejskiej, oferują wodoodporność, oddychający materiał i zapewniają ciepło podczas chłodnych dni.

Urban Outdoor – funkcjonalność połączona z miejskim stylem

Nowa kolekcja Columbia Urban Outdoor została zainspirowana sportową odzieżą. Kolekcja ta przeznaczona jest dla osób, które cenią sobie wygodę i wszechstronność ubrań podczas miejskich podróży. Kolekcja Columbia Urban Outdoor to bezkompromisowość pod względem funkcjonalności i stylu. Ubrania Urban Outdoor cechują się wyrazistą estetyką – bogactwo kolorów, nadruków i oryginalnych krojów. Ta nietuzinkowa kolekcja nie tylko jest stylowa, ale również wyposażona w technologię Columbia Sportswear, jak np. Omni-Heat Thermal Reflective, która pomaga regulować temperaturę ciała poprzez odbijanie i zatrzymywanie ciepła przy jednoczesnym odprowadzaniu wilgoci. W kolekcji dostępne są bluzy z kapturem i bez niego, spodnie, kamizelki ocieplane i różnego kroju kurtki.

Columbia Urban Outdoor

Obuwie SH/FT – na miasto i poza nie

Sezon jesień-zima po raz kolejny przynosi nam premierę nowej kolekcji butów marki Columbia Sportswear. Podczas tworzenia modeli Columbia SH/FT inspirowano się nowoczesną, dynamiczną urbanizacją oraz równowagą między miejskim zgiełkiem a łonem natury. Obuwie stanowi idealne połączenie stylu i funkcjonalności. Buty powstały z myślą o osobach kochających pokonywać kilometry, dlatego też świetnie sprawdza się zarówno na asfalcie, jak i na nieutwardzonym szlaku.

Obuwie z kolekcji Columbia SH/FT cechują się nowoczesnym i sportowym designem oraz żywymi kolorami. Podeszwa środkowa została wyposażona w podwójny kompozytowy materiał amortyzujący oferujący wysoką sprężystość. Zewnętrzna część podeszwy została pokryta gumą trakcyjną Omni-Grip, czyli nowatorskiej technologii Columbia Sportswear, która gwarantuje doskonałą przyczepność niezależnie od terenu. Dzianinowa cholewka została wykonana z wodoodpornej i oddychającej membrany OutDry.

Columbia SH/FT

Powrót do przeszłości, czyli kolekcja Columbia Icons

Moda wraca i tak samo jest w przypadku nowej kolekcji Columbia Icons. Columbia Sportswear to zbiór archiwalnych i kolorowych ubrań, które na pewno przypadną do gustu milenialsom. Klasyczne i ponadczasowe style powracają do modowych łask i cieszą się popularnością wśród młodego pokolenia.

Columbia Icon to kolekcja, w której skład wchodzą uniwersalne, wygodne stylizacje, które swoim designem i kolorami nawiązują do ponadczasowej mody z lat dziewięćdziesiątych. Kolekcja Icons wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak Omni-Shield stanowiącą barierę chroniącą ubrania przed wodą oraz zanieczyszczeniami. Materiały pokryte technologią Omni-Shield zostały powleczone warstwą odporną na działanie czynników zewnętrznych aż do temperatury 76 stopni Celsjusza. Warstwa ta również chroni ubrania przed przebarwieniami.

Ubrania ze wszystkich trzech kolekcji dostępne są m.in. w takich sklepach jak SelectShop, Worldbox, UrbanCity, Chmielna20 czy SneekerPeeker.