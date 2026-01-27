Nowe ultralekkie laptopy MSI Prestige AI+ z mega baterią!

Na polski rynek trafia odświeżona seria laptopów MSI Prestige AI+. To propozycja skierowana do osób, które pracują mobilnie, tworzą treści albo po prostu nie chcą co kilka godzin szukać gniazdka. Nowe modele łączą smukłą konstrukcję, stonowany wygląd i podzespoły oparte na procesorach Intel Core Ultra z grafiką Intel Arc.

Laptop MSI Prestige AI+.

Seria została zaprojektowana z myślą o pracy „w ruchu” – bez nadmiaru gamingowych akcentów, za to z naciskiem na wygodę, kulturę pracy i uniwersalność.

Jeden laptop, wiele scenariuszy

MSI opisuje serię hasłem „Fluid Beyond Boundaries, Endless Possibilities” i faktycznie — Prestige AI+ ma być sprzętem, który odnajduje się w różnych rolach. Wideokonferencje, prezentacje dla klientów, edycja zdjęć i wideo, a wieczorem serial czy film — wszystko na jednym urządzeniu. Spory udział mają w tym ekrany OLED, które pojawiają się we wszystkich modelach i oferują wysoki kontrast oraz nasycone kolory.

Mobilność na pierwszym planie

Nowe laptopy wyróżniają się lekką, aluminiową konstrukcją. Najmniejszy, 13-calowy model waży niewiele ponad kilogram, co czyni go sensownym wyborem dla osób często podróżujących. Ważnym elementem jest też czas pracy — baterie o pojemności sięgającej 81 Wh mają zapewniać nawet do 30 godzin działania, przynajmniej w mniej wymagających scenariuszach.

Ekran dotykowy i rysik dla tych, którzy lubią elastyczność

Wyróżniającym się modelem w serii jest Prestige 16 Flip AI+. To konstrukcja 2-w-1 z dotykowym ekranem OLED, który można obracać do trybu tabletu lub „namiotu”. Do zestawu dołączony jest rysik MSI Nano Pen, co może spodobać się osobom robiącym notatki, szkice albo podpisującym dokumenty w biegu. Wyświetlacz chroniony jest szkłem Gorilla Glass, a odświeżanie 120 Hz poprawia płynność obsługi.

AI, które działa w tle

Jak sugeruje nazwa, seria Prestige AI+ korzysta z funkcji opartych na sztucznej inteligencji. AI ma wspierać codzienną pracę — od lepszego zarządzania wielozadaniowością po poprawę jakości obrazu i dźwięku podczas wideorozmów. Wszystko bez konieczności ręcznej konfiguracji i grzebania w ustawieniach.

Pięć konfiguracji, różne rozmiary

W skład nowej serii wchodzi kilka modeli — od kompaktowych 13-calowców po 16-calowe konstrukcje z dotykowym ekranem:

Prestige 16 Flip AI+ – flagowa wersja 2-w-1 z ekranem OLED 2.8K, 32 GB RAM i dużą baterią

– flagowa wersja 2-w-1 z ekranem OLED 2.8K, 32 GB RAM i dużą baterią Prestige 16 AI+ – klasyczny laptop z 16-calowym ekranem OLED 120 Hz

– klasyczny laptop z 16-calowym ekranem OLED 120 Hz Prestige 14 AI+ – kompromis między mobilnością a wydajnością

– kompromis między mobilnością a wydajnością Prestige 13 AI+ – najlżejszy i najbardziej mobilny wariant serii

Wszystkie modele wyposażono w zintegrowaną grafikę Intel Arc, łączność Wi-Fi 7, system Windows 11 Pro oraz jednolitą, minimalistyczną stylistykę.

Seria dla tych, którzy stawiają na jakość

MSI Prestige AI+ to laptopy projektowane z myślą o użytkownikach biznesowych, twórcach i osobach pracujących hybrydowo. Bez efektownych dodatków, za to z naciskiem na ekran, mobilność i czas pracy. To sprzęt, który ma nie przeszkadzać — tylko po prostu działać, niezależnie od miejsca i pory dnia.

