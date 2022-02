Piraci miejcie się na baczności. Policja nie tylko zaopatrzona jest w taryfikator siejący strach, ale również dostanie narzędzia do jego respektowania – nowe radiowozy, które – uwaga, nie będą oznakowane. Szybkie auta zapewne pozwolą coraz lepiej walczyć z osobami łamiącymi przepisy.

Uważajcie na światłach. Nowe radiowozy pojawią się na drogach

Jeśli podjedzie wam na światłach jakiś sportowy hot-hatch, niepozorny z wyglądu, a w środku dwóch uśmiechniętych panów to uważajcie. To może być nieoznakowany radiowóz. Tak. Czasy się zmieniają to i policyjne radiowozy również. Kiedyś popularne były Insignie, Passaty czy Superby. Teraz? 300 konne auta z napędem na przód.

Kilka dni temu obiegła Internet informacja, że do służb mundurowych trafi 10 sztuk Megane RS. Auta te mają poruszać się w Warszawie i jej okolicznych miejscowościach. Konfiguracja będzie dosyć smutna, gdyż auta zamówione zostały w kolorach czarnym, szarym i srebrnym. Więc dosyć łatwo będzie można je odróżnić, bo klienci indywidualni lubią ciekawsze kolory.

Sami testowaliśmy takie pomarańczowe Megane RS.

Teraz natomiast do gry dołączają służby z południa Polski. Komendy w Kępnie, Krakowie i Nowym Sączu zaopatrzyły się w 3 modele nowych modeli Cupra Leon. Wszystkie trzy auta w kolorze czarnym. Co ciekawe policjanci dostali modele w wersjach 310-konnych, za które np. trzeba było w Kępnie zapłacić 270 tysięcy (150 tys. Komenda Główna Policji i 120 tys. zł samorząd).

Zobaczcie nowe radiowozy, czyli modele Cupra Leon w kolorze czarnym, w najmocniejszej wersji 310 konnej.

Nowe radiowozy, na jakich drogach się pojawią?

Dwie nowe nieoznakowane Cupry trafiły już na drogi wokól Krakowa. Mają patrolować m.in austotradę A4, czy drogę S7. (na te auta „dał” 300 tys. złotych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego). Także na drodze do Zakopanego trzeba będzie uważać. Pozostałe modele Megane R.S. można będzie spotkać w okolicach Warszawy.

Nowe nieoznakowane radiowozy z wideo rejestratorem

Nowe Cupry wyposażone mają zostać w wideorejestratory Videorapid 2a polskiej firmy ZURAD. Jest to podobne urządzenie do tych obecnie stosowanych w nieoznakowanych autach marki BMW, jeżdżących po całej Polsce. Kamery zostały zamontowane po jednej za przednią i tylną szybą.

Należy jednak pamiętać, że urządzenie to w dalszym ciągu jest prędkościomierzem kontrolnym. Oznacza to, że poza rejestrowaniem obrazu, liczy czas przejazdu policyjnego samochodu oraz długość przebytego odcinka (z czujników ABS najczęściej). Co za tym idzie, nie mierzy on naszej prędkości, a jedynie oblicza ją na podstawie odległości radiowozu od mierzonego auta. Warto przy tym zwracać często uwagę czy odległość zarejestrowana na początku i końcu pomiaru jest taka sama. W innym wypadku, świadczyć to będzie o błędnie wykonanym pomiarze.

Innym rozwiązaniem na uniknięcie mandatu jest… stosowanie się do przepisów. Jeśli lubi ktoś zastrzyk adrenaliny, musi uważać na sportowe hot-hatche na drogach.

Ja osobiście obawiam się tego, że oba modele to przednionapędowe auta o mocach 300 koni mechanicznych. Są to najmocniejsze auta jakie teraz będą w rękach policji. W odróżnieniu do modeli Superb nie mają napędu na 4 koła. Taka moc i napęd na przednią oś może często prowadzić do sporej ilości zdarzeń z udziałem tych aut.

Perełki, które kiedyś patrolowały drogi

Już udało nam się przywyknąć do faktu, że na grasujące na drogach modele BMW 330i trzeba uważać. Nawet Skody Superb czy Ople Insignie to była normalka. Ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w niektórych województwach jeździły ciekawsze modele.

Dla przykładu w okolicach trójmiasta na drogach grasuje BMW E61 525d. Nietypowy model w bardziej nietypowym białym kolorze. Innym przykładem jest Megane RS drugiej generacji patrolujące kiedyś okolice Warmii i Mazur, czy BMW serii 7 E38 należące kiedyś do BOR-u. Co ciekawsze ta seria 7 wyposażona w 12-cylindrowy silnik o pojemności 5 litrów generuje całe 300 KM. Natomiast najciekawszym autem był Lancer Evo X w kolorze grafitowym. Auto należące do komendy w Białymstoku ma 295 KM i 422 Nm, więc jeszcze nie odstaje do nowych nabytków. Były również auta takie jak Insignie OPC czy Passaty z VR6 ale do nich już przywykliśmy.