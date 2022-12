Nowe składki ZUS 2023. Przedsiębiorcy, do widzenia, giniemy.

Niestety, ale nowe składki ZUS 2023 nie wróżą niczego dobrego. Nie mam pojęcia dlaczego w tym kraju przedsiębiorca jest gnębiony na każdym kroku. „Legalna mafia” znów podnosi haracz, a to kolejny cios w kierunku biznesu w Polsce.

Co piąty Polak posiada zarejestrowaną działalność, a więc jest „samozatrudniony”. W wielu przypadkach to po prostu pracownik etatowy, który dogadał się z pracodawcą, by zamiast umowy o pracę nawiązać tzw. kontrakt, dzięki któremu każda ze stron będzie zadowolona. I fajnie, jestem za. Szkoda tylko, że rząd nie jest. W ogóle, wydaje mi się, że rządzący robią wszystko, by „dobić prywaciarzy”, a jednym z narzędzi jest właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zapamiętaj sobie przedsiębiorco: owoc żywota twojego je ZUS. A jak widać, instytucja ta jest „wiecznie nienajedzona”.

Nowe składki ZUS 2023 ostro w górę

Samozatrudnieni ale i ogólnie, przedsiębiorcy, którzy robią co mogą, aby utrzymywać gospodarkę w kraju dostaną kolejny cios. Tu wiecznie musi być chyba „pod górkę” i nie było chyba takiego roku, w którym ZUS poinformował iż podwyżek nie będzie. Niezależnie, czy jesteście na jednoosobowej działalności gospodarczej bo macie kontrakt z jakąś firmą, czy po prostu prowadzicie rozbudowane przedsiębiorstwo, Zakład Ubezpieczeń Społecznych szuka pieniędzy i niestety, bardzo chętnie sięga do Waszych kieszeni. Tym razem jednak podwyżka będzie kosmicznie duża. Na tyle może to być problematyczne, że wielu biznesmenów powie sobie: „Dobranoc! Do widzenia! Cześć, giniemy!”. Jeśli nie wiecie skąd pochodzi ten cytat, zapraszam do sprawdzenia tego filmu na YouTube o katastrofie w Lesie Kabackim.

Ile będą wynosić nowe składki ZUS 2023?

Szykujcie się na pogrom, bo inaczej tego nie nazwę. Prawdę mówiąc, w 2023 każdy przedsiębiorca „straci wycieczkę all-inclusive last minute”, bowiem zostawi w tej znienawidzonej instytucji 2,4 tysiąca złotych więcej niż dotychczas. Mowa tutaj o skali roku. Oczywiście, jakby tego było mało, pamiętajcie o składce zdrowotnej, która wynosi 9 % od dochodu. W skrócie, jeśli zarobisz w miesiącu 10 tysięcy złotych, 900 złotych oddasz państwu, bo chyba nie liczysz na to, że im więcej oddasz w składce zdrowotnej, tym lepiej cię będą leczyć w publicznej służbie zdrowia.

Podsumowując, oto wyliczenia składek ZUS na 2023 rok:

Składka emerytalna: 812,23 zł (wzrost o 118,65 zł)

Składka rentowa: 332,88 zł (wzrost o 48,62 zł)

Składka chorobowa (dobrowolna): 101,94 zł (wzrost o 14,89 zł)

Składka wypadkowa: 69,49 zł (wzrost o 10,15 zł)

Składka na Fundusz Pracy: 101,94 zł (wzrost o 14,89 zł)

Jak widać, łącznie mamy wzrost miesięczny na poziomie 207,20 zł. Jeśli czytasz ten tekst, a nie jesteś przedsiębiorcą domyślasz się zapewne co się stanie? Oczywiście, ceny usług i towarów również wzrosną. I cóż, tak się żyje w tym kraju, który robi wszystko, by zniszczyć prywatne firmy, a przedsiębiorca to dla rządu największy wróg, z którym trzeba walczyć. Przykre, ale prawdziwe. Niestety.

