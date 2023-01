W sieci restauracji McDonald’s pojawił się nowy burger Drwala. Przygotowano dla nas coś… zaskakującego, ponieważ burger ten będzie z plackiem ziemniaczanym. Zastąpił on Drwala na ostro!

Nowy burger Drwala o ofercie McD

Jak co roku, w okresie zimowym w ofercie restauracji McDonald’s pojawia się oczekiwana przez wielu kanapka Drwala. Oczywiście ten rok nie był wyjątkiem i burger pojawił się w menu i jak zwykle stał się hitem.

Przeczytaj także: Ile kalorii ma Burger Drwala 2022? Może lepiej nie wiedzieć

Teraz w ofercie pojawił się burger Drwala z bardzo nieoczywistym dodatkiem. Siec restauracji McDonald’s oferuje bowiem od dziś kanapkę drwala z plackiem ziemniaczanym. Wprowadzenie do oferty właśnie takiej odmiany burgera sprawiło, że zniknął z niej ostry Drwal.

Od dziś w sieci restauracji McDonald’s znajdziemy nowego Drwala!

Drwal… z plackiem ziemniaczanym

Od dziś w ofercie sieci restauracji McDonald’s możemy znaleźć popularną kanapkę Drwala, której jeszcze nie było. Nowy burger Drwala z plackiem ziemniaczanym to z pewnością bardzo niekonwencjonalne połączenie, które może zaskoczyć smakiem.

Cena? Nowy burger Drwala z plackiem ziemniaczanym kosztuje 26.40 PLN! Jeśli już jedliście, to dajcie znać, czy połączenie placka ziemniaczanego z burgerem, to jest dobrym pomysł i strzał w dziesiątkę, a może coś, co nie ma prawa istnieć.

Nowy burger Drwala dostępny od dziś. Nie zgadniecie z czym!

Źródło: McDonald’s