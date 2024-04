CUPRA Leon zaprezentowany! W ofercie 2-litrowy diesel! Szok!

Wczoraj zaprezentowano nową generacje sportowego modelu CUPRA Leon. Auto wygląda bardzo atrakcyjnie pod kątem designu. Mnie zaskoczyło jednak coś innego. Oprócz mocnych silników TSI w ofercie pojawi się 2-litrowy diesel. W dzisiejszych czasach, gdy każdy krzyczy o elektryfikacji? Ciekawe, ciekawe.

Nowy CUPRA Leon. W ofercie bogata gama silnikowa – TSI, eTSI, TDI.

Wizualne zmiany w nowym Leonie CUPRA

Nowy model będzie oferowany w dwóch wariantach. Mam na myśli pięciodrzwiowego hatchbacka oraz kombi. Oczywiście, ten rodzaj nadwozia CUPRA oznacza jako Sportstourer. Trzeba przyznać, że wizualnie z praktycznie każdej strony widzimy agresywne linie i liczne przetłoczenia. Jak na markę przystało – CUPRA Leon oferuje efektowny design, który może się podobać fanom sportowych samochodów. Warto dodać, że możemy wyposażyć to auto w reflektory Matrix LED, które wyróżniają podświetlane trójkąty. Wygląda to bardzo dobrze. Z tyłu natomiast na podświetlanej listwie łączącej światła ulokowany został podświetlany znaczek – logo CUPRA.

Wnętrze również zostało zmodyfikowane. Deska rozdzielcza, konsola środkowa, boczki drzwi czy tapicerka są przeprojektowane. Producent chwali się, że wykorzystano w kabinie materiały pochodzące z recyklingu. Kierowca będzie mógł cieszyć się nowym oprogramowaniem. Zmodyfikowano również system multimedialny z ekranem o przekątnej 12,9 cala. Warto wspomnieć także o systemie audio, który posiada 12 głośników i został opracowany z ekspertami z Sennheiser Mobility.

Gama silnikowa CUPRA Leon. Dla każdego coś fajnego

Klienci będą mogli wybrać pośród czterech wersji napędowych. Mamy TSI, eTSI czyli miękką hybrydę, TDI (tak!) oraz e-Hybrid czyli plug-in. Zaskoczyło mnie podejście marki do silnika diesla. Niby CUPRA Leon to auto sportowe, a jednak, fani klekotu również znają coś dla siebie. Oczywiście, prym wiedzie tu benzyna, gdyż klienci mogą wybrać silniki generujące od 150 do 333 KM!

Bazowym motorem będzie 1,5 TSI, który generuje 150 KM i współpracuje z 6-biegowym manualem. Taka wersja napędowa będzie dostępna zarówno w przypadku hatchbacka, jak i kombi… to znaczy Sportstourer. Mamy również 2-litrową jednostkę o mocy 300 KM, która będzie połączona z 7-biegowym automatem DSG. Będzie to hothatch “z krwi i kości”, gdyż mówimy o aucie z napędem na przednie koła. Całe szczęście, CUPRA Leon będzie w tym przypadku posiadać blokadę dyferencjału przedniego. Jeśli chodzi o Sportstourer, będziemy mogli wybrać 2-litrową benzynę TSI o mocy 204 KM z napędem na cztery koła 4Drive oraz skrzynią automatyczną DSG. Jest jednak o wiele ciekawszy wariant – ekstremalny wręcz!

CUPRA Leon VZ Sportstourer w najmocniejszej odmianie

Przechodzimy do wagi ciężkiej. Tu już nie ma miejsca na miękką grę, bowiem mowa o 2-lutrowym, turbodoładowanym silniku benzynowym z bezpośrednim wtryskiem. Moc? 333 KM. Skrzynia? 7-biegowy automat DSG. Warto dodać, że w tym przypadku mamy również ciekawy, a przede wszystkim unikalny tryb jazdy CUPRA, który posiada skalibrowane pedały oraz skrzynię biegów, które są zoptymalizowane przez inżynierów tak, by sprawdzały się na torze wyścigowym. Warto wspomnieć również, że w tym wariancie możemy liczyć na technologię aktywnego rozdzielania momentu obrotowego. Mało tego, możemy również wyposażyć takiego auto w opcjonalne hamulce Akebono z sześciotłoczkowymi zaciskami. Finalnie mówimy o najmocniejszej seryjnej wersji Leona.

Co oferuje ten wspomniany tryb jazdy CUPRA? Przede wszystkim dynamiczną reakcję momentu obrotowego. To za sprawą utrzymania otwartej przepustnicy. Dodatkowo mamy świetlny sygnalizator zmiany biegów oraz specjalnie przeprowadzoną kalibrację silnika, którą opracowało Centrum Techniczne w Martorell. Duży plus za wykorzystanie specjalnego systemu ulokowanego na tylnej osi. Jest on sterowany elektrohydrauliczne dzięki dwóm niezależnym sprzęgłom. To oznacza, że może indywidualnie kontrolować moment obrotowy na każdy z tylnych kół. Finalnie kierowca może liczyć na wysoką zręczność auta podczas “ambitnego” pokonywania zakrętów.

Jakby tego było mało, CUPRA Leon VZ ma tryb Drift! Tak, to auto za sprawą wspomnianych technologii pozwala kierowcy pokonywanie zakrętu w poślizgu! Wszystko dzięki specjalnie zaprogramowanemu ESC, który rozdziela moment obrotowy w taki sposób, że moc może być skierowana tylko na jedno tylne koło (przy okazji sprawdź nasz test CUPRA Formentor VZ 310 KM).

Miękka hybryda, diesel i plug-in w nowym CUPRA Leon

Schodzimy na ziemię. I to tak drastycznie, bowiem przechodzimy do miękkiej hybrydy wykorzystującej 48-woltowy rozrusznik oraz 48-woltowy akumulator. 1.5 eTSI generuje 150 KM i współpracuje z dwusprzęgłowym automatem DSG. Atuty? Niskie spalanie oraz całkiem dobra dynamika w mieście. Kolejnym motorem, który będzie dostępny w przypadku nowego CUPRA Leon to oczywiście diesel. To prawione 2-litrowe TDI, które współpracuje z 7-biegowym automatem DSG. Motor generuje 150 KM i już teraz wiem, że będzie ulubieńcem klientów flotowych. Szanuję, szanuję.

Mamy również rozwiązanie dla posiadaczy paneli fotowoltaicznych. Mowa oczywiście o hybrydzie typu plug-in. Opcje są dwie. Albo słabszy, 204-konny wariant albo mocniejszy – 272 KM. W obu przypadkach mamy do dyspozycji motor 1.5 TSI oraz akumulatory o mocy 19,7 kWh. Efekt? Podobno na samym prądzie przejedziemy nawet 100 kilometrów. Co ciekawe, można taki akumulator podładować sprawnie za sprawą ładowarki o mocy 50 kW. Ewentualnie w domu za sprawą Wallbox o mocy 11 kW.

Nowy CUPRA Leon – tak powinno się produkować auta!

Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie marka CUPRA. Leon jest teraz autem uniwersalnym. Oczywiście, wizualnie – rewelacja. Mam tu na myśli osoby, które lubią samochody z zacięciem sportowym. Jeśli chodzi o tą uniwersalność muszę pochwalić producenta za to, że daje nam wybór. Nie nakaz, a wybór. Chcesz plug-in? Nie ma sprawy. Chcesz podstawową benzynę? Jest w ofercie. Coś mocnego? Oczywiście, proszę bardzo. A może diesel do pokonywania długich tras? Żaden problem. Wybierasz to, co chcesz.

Rzecz jasna, o aucie można by było jeszcze pisać i pisać i pisać. Pozwolę sobie porozmawiać o szczegółach, gdy auto trafi w moje ręce. Jeśli jednak nie możecie się doczekać, odsyłam do strony producenta – CUPRA Polska.