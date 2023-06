Dzisiejsze urządzenia mają bardzo stylowy design, jednak często dzieje się to kosztem lepszego dostępu do wnętrza, bądź prostszej naprawy. Nowy MacBook Air z M2 jest tego doskonałym przykładem, ponieważ według testu iFixit określiło jego “naprawialność” na 3/10. Jak łatwo się domyślić, nie jest to zbyt dobry wynik.

Czy da się łatwo naprawić nowego MacBooka? Nie.

Podczas WWDC 2023 Apple przedstawiło najnowszy model MacBooka Air z 15-calowym ekranem i sercem w postaci procesora M2. Nowy MacBook Air nie jest bardziej zaawansowaną wersją 13-calowego wariantu, a jedynie dopełnieniem oferty amerykańskiego giganta technologicznego.

Nowy MacBook Air z M2 się uszkodził? Powodzenia z naprawą Fot. iFixit

Jak przystało na technologię wykorzystywaną w obecnych czasach, mamy tutaj do czynienia z wydajnym laptopem o charakterystyce biurowej, który do tego wszystkiego prezentuje się naprawdę dobrze pod względem wizualnym. Niestety, nowy MacBook Air z M2 nie jest jednak modelem, który będzie tak łatwo naprawić. Tę kwestię postanowiło sprawdzić iFixit.

“3 na 10”. Taką ocenę dostał nowy MacBook Air z M2

iFixit, tak jak w przypadku innych nowych urządzeń, wzięło nowego laptopa Apple pod lupę i sprawdziło, jak łatwo będzie można go naprawić w przypadku uszkodzenia. Nowy MacBook Air z M2 nie wypadł pod tym względem zbyt dobrze, ponieważ “naprawialność” urządzenia firma określiła jak 3/10.

Na pierwszy ogień poszła bateria i jej odłączenie, które iFixit określiło jako “okropne” doświadczenie. Gorsze było tylko wyciągnięcie płyty głównej z korpusu, a to ze względu na wykorzystanie i umiejscowienie głośników force-canceling. Po drodze do wyjęcia baterii, która wychodzi ostatnia, zespół iFixit musiał odłączyć szereg złączy, odkręcić różnego rodzaju śrubki i osłony, co było “frustrujące”.

Według iFixit “naprawialność” nowego MacBooka Air to 3/10. Fot. iFixit

Niestety, według iFixit nowy MacBook Air jest niezwykle trudny do naprawy, ba, użyto nawet określenia “nienaprawialny”, stąd też ocena 3 na 10. Niektóre elementy są po prostu nie do naprawienia, a nawet najprostsze zabiegi mogą okazać się nie tylko czasochłonne, ale również bardzo kosztowne.

Źródło i zdjęcia: iFixit