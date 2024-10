Czy praktyczne vany wracają do łask? Najwidoczniej rośnie zapotrzebowanie na tego typu pojazdy, skoro nowy Nissan Townstar został… powiększony. Długi rozstaw osi oznacza więcej miejsca w kabinie. Finalnie auto może być oferowane w wersji siedmioosobowej. Mało tego, każdy z foteli można złożyć, bądź wymontować. Dzięki temu możemy dostosować kabinę do naszych potrzeb. Przeprowadzka? Nie ma sprawy – masz do 3750 litrów pojemności.

Nowy Nissan Townstar Combi L2 z silnikiem 1.3 DIG-T.

Jeździłem Nissanem Townstar. To przyjemne auto, aczkolwiek nie jest w stu procentach dziełem japońskiej marki. Dlaczego? Ma wiele wspólnego z Renault Kangoo czy Mercedes-Benz Citan, co dla osób zainteresowanych tym pojazdem nie jest niczym odkrywczym. Tak czy inaczej, pojazd ten oferowany jest zarówno w wersji elektrycznej, jak i spalinowej. Dystrybutor marki w Polsce pochwalił się, że nowy Nissan Townstar w wersji L2, a więc Combi z długim rozstawem osi sprawdzi się zarówno w kwestiach biznesowych – np. jako auto transportujące pracowników, jak i jako praktyczny rodzinny van, którym przewieziemy najbliższych na wycieczkę w przyjemnych warunkach.

7 aut? Nie, 7 osób. Tyle przewiezie nowy Nissan Townstar

Nowy Nissan Townstar z przedłużonym nadwoziem

Nie można odmówić praktyczności nowej wersji Townstara. Auto sprawdzi się w wielu różnych scenariuszach, o czym już wspominałem. Mamy oczywiście praktyczne, przesuwne drzwi, które ułatwiają podróżującym zajęcie miejsca w drugim i trzecim rzędzie siedzeń. Oczywiście, jak na van-y przystało mamy bardzo dużo miejsca w przestrzeni bagażowej. Co ciekawe, każdy z foteli ulokowanych w drugim i trzecim rzędzie możemy indywidualnie przesuwać według własnych potrzeb. Jeśli nie będą nam potrzebne, możemy je również wymontować. Jak widać, faktycznie nowy Nissan Townstar Combi L2 będzie świetnym kompanem dalekich podróży.

A co pod maską? Szkoda, że nie diesel ale cóż, Nissan już dawno porzucił ten rodzaj paliwa. Według mnie idealnie pasowałby do tego auta. Szczególnie, że marka miała w swojej ofercie udanych konstrukcji, a bliźniacy w postaci Renault Kangoo (w tym przypadku powinienem porównywać do Grand Kangoo) czy Mercedes-Benz Klasy T i Mercedes-Benz Citan umożliwiają nam konfigurację aut z silnikami diesla. Tak czy inaczej, pod maską nowego Nissana Townstar Combi L2 znajdziemy benzynowy motor 1.3 o mocy 130 KM i 240 Nm momentu obrotowego.

Townstar dba o bezpieczeństwo podróżujących

Nie od dziś wiadomo, jak ważne są wszelakie systemy bezpieczeństwa, które wspierają kierowcę w trudnych sytuacjach. Nie inaczej jest w przypadku nowego Nissana Townstar. Mamy do dyspozycji między innymi system e-Call, który samodzielnie potrafi połączyć się ze służbami w przypadku wykrycia kolizji. Do tego dochodzi system rozpoznawania zmęczenia kierowcy (który nie do końca lubię), asystenta pasa ruchu, czujniki parkowania oraz funkcję automatycznego hamowania awaryjnego. Jeśli chcemy zyskać na komforcie, możemy skorzystać z dwustrefowej klimatyzacji, podgrzewanych foteli przednich czy z systemu kamer 360. Samochód ma również dostęp do Apple CarPlay i Android Auto.

Nowy Nissan Townstar Combi L2 – polski cennik

Wszystko zależy oczywiście od opcji, jakie wybierzemy, aczkolwiek podstawowa wersja Business Plus została wyceniona na 133 900 zł brutto. Mamy w ramach tej kwoty gwarancję na pięć lat lub 160 tysięcy kilometrów. Dodam tylko, że bazowy Grand Kangoo z dieslem pod maską kupimy za 129 900 zł.