Nowy Passat bez drążka zmiany biegów? Zabraknie manuala?

Na chwilę obecną wiemy przede wszystkim to, że nie kupimy już Passata w wersji sedan. Pojawiły się jednak zdjęcia, na których widzimy, że nowy Passat nie ma drążka zmiany biegów. W takim razie jak będziemy je ustawiali? W nowym Passacie nie będzie manualnej skrzyni biegów?

Krótko mówiąc, wnętrze nowego Passata będzie mocno przypominać to, które znamy już np. z modeli elektrycznych czyli między innymi VW ID.3. Mowa więc o selektorze, który jest umieszczony przy prędkościomierzu. Czy to dobre posunięcie? W sumie, skoro mamy zyskać np. większy schowek to czemu nie?

Przyjrzyjmy się bliżej wnętrzu nowego Passata. Możemy to zrobić dzięki zdjęciom, które udostępnił hiszpański portal Motor.es. Jak już wspomniałem, projektanci tego popularnego modelu przenieśli drążek zmiany biegów z tunelu środkowego tuż za kierownicę. Dzięki temu możemy „otrzymać? znacznie większą przestrzeń, która może być zaimplementowana między innymi na większy schowek. Mnie tym kupili. Przy okazji nasuwa się pytanie, czy to oznacza, że zniknie manualna skrzynia biegów? Kto wie, co wymyślą autorzy auta.

Szkoda tylko, że zamiast ładnych zegarów dostaniemy monitorek, na którym pojawi się zapewne prędkość i podstawowe informacje nawigacji. Na kolejne informacje, dzięki którym dowiemy się jak będzie wyglądać nowy Passat musimy jeszcze poczekać. Można jednak domyślać się, że wizualnie (mam na myśli np. reflektory) będzie przypominać Golfa.