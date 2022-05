Realme Pad X – co wiemy o nowym tablecie chińskiego producenta?

Realme Pad X, czyli nowy tablet szybko rozwijającej się chińskiej marki Realme ma trafić do sprzedaży już w tym roku. Co na chwilę obecną wiemy na temat jego temat? Oficjalne ogłoszenie tego modelu zostało zaplanowane na 26 maja tego roku, czyli już jutro. Sam jestem ciekaw, co zaoferuje nam to urządzenie.

Drobny wyciek specyfikacji

Kilka dni przed premierą wyciekła specyfikacja nowego urządzenia od Chińczyków. Realme Pad X ma posiadać 11-calową matrycę o rozdzielczości 2K, mamy tutaj także certyfikację Rheinland świadczącą o niskiej emisji niebieskiego światła. Za doznania dźwiękowe odpowiedzialne będą 4 głośniki w technologii Dolby Atmos. Realme Pad X napędzać będzie akumulator o pojemności 8340mAh, który naładujemy z pomocą technologii szybkiego ładowania o mocy 33W. Jest to duży postęp, gdyż wcześniejsze modele, takie jak Realme Pad i Pad Mini oferowały jedynie ładowanie 18W. Sercem tej jednostki będzie Snapdragon 870. Producent nie zapomniał także o obsłudze rysika, co na pewno spodoba się osobom z artystycznym zacięciem.

Nowe informacje dzień przed premierą

Dzisiaj wyciekły nowe informację, a urządzenie pojawiło się na oficjalnej stronie producenta. Niestety, obecne cena to tylko place holder, z ujawnieniem jej musimy zaczekać do jutra. Rysik ma obsługiwać 4096 poziomów czułości oraz będzie można go przechylić pod maksymalnym kątem 60 stopni. Tablet występować będzie w dwóch różnych wariantach pamięciowych: 4/64GB oraz 6/128GB. Samo urządzenie będzie dość cienkie, licząc jedynie 7,1mm grubości, dlatego Realme postanowiło sprzedawać etui zapewniające dodatkową ochronę i elegancję ze względu na duży wybór wzorów. Realme Pad X będzie dostępny w takich samym wersjach kolorystycznych jak Realme GT Neo 2, czyli Szarej, Niebieskiej oraz Zielonej.

Jedno jest pewne, jeżeli tylko Realme Pad X zostanie dobrze wyceniony, możemy mieć kolejną bardzo ciekawą propozycję na rynku tabletów, który moim zdaniem ostatnimi czasy przechodzi pewien marazm. Już długo na rynku nie pojawiło się nic odkrywczego czy nadzwyczajnego, a w szczególności w jego Androidowej części.

Jesteś jednym z fanów tej marki? A może zainteresował Cię ich nowy tablet? Daj znać w komentarzach co o nim sądzisz.

