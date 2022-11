Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. Każdy Polak musi to zrobić.

Czy tego chcemy czy nie, czeka nas obowiązkowa wymiana prawa jazdy. Warto zauważyć, że będzie to musiał zrobić każdy Polak, bez względu na to, czy jego dokument ma bezterminową ważność czy dopiero niedawno go wymieniał.

Każdy z nas będzie musiał prędzej czy później stawić się do urzędu w celu wymiany dokumentu. Pisałem już o tym jakiś czas temu. Nawet jeśli posiadasz bezterminowe prawo jazdy, konieczna będzie aktualizacja, a to oczywiście oznacza koszt dla każdego obywatela. I to nie mały, bowiem należy zapłacić 100 zł za wymianę prawa jazdy, do tego dochodzi pięćdziesiąt groszy opłaty ewidencyjnej, a w niektórych przypadkach czeka Was obowiązkowa wizyta u lekarza, która kosztuje 200 zł. Łącznie więc wydacie 300,50 zł. Bo tak.

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. Dlaczego każdy Polak musi to zrobić?

Dlaczego zostanie wprowadzona obowiązkowa wymiana tego dokumentu, skoro był wydawany bezterminowo? Chodzi o wprowadzenie nowego wzoru, który będzie dotyczył wszystkich posiadaczy dokumentu, niezależnie od tego, na jaki termin został wydany. Krótko mówiąc, chodzi o przepisy, które dotyczą całej Unii Europejskiej. Dodam tylko, że osoby, które nie mają daty ważności na swoim dokumencie zmienią go na nowy nie wcześniej niż w 2028 roku. Mamy więc jeszcze bardzo dużo czasu. Należy jednak zauważyć, że wszyscy będą musieli je wymienić nie później niż w 2033 roku.

Co ciekawe, dziś nie wydaje się już bezterminowego prawa jazdy. Obecnie maksymalny okres wynosi piętnaście lat. W przypadku, gdy lekarz wykryje np. wadę wzroku, dokument będzie miał o wiele krótszą datę ważności. Warto również dodać, że wymiana dokumentu nie wiąże się z kolejnym egzaminem, aczkolwiek osobiście uważam, że każdy kierowca powinien przechodzić cykliczne badania, które potwierdzą, że faktycznie może „wsiadać za kółko”. Zgadzacie się z tym?

