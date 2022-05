Odbieranie paczek z Allegro stało jeszcze prostsze! Serwis wprowadza nową usługę!

Allegro to największy portal e-commerce na naszym rodzimym rynku. Z jego usług korzysta miliony polaków, dlatego też firma cały czas rozwija swój produkty. Serwis wprowadził właśnie usługę, dzięki której odbieranie i płacenie za przesyłki będzie jeszcze prostsze i wygodniejsze!

Allegro prężnie się rozwija. Nowa funkcja jest niezwykle komfortowa

Allegro One to nowa usługa, która została wprowadzona do obiegu w kwietniu tego roku. Ma ona na celu ułatwienia całej logistyki związanej z procesem zamawiania produktów w tym serwisie. Jednym z elementów tej usługi jest One Kurier. Co oferuje? Coś, co lubi każdy użytkownik kupujący przez internet – niezwykle szybką wysyłkę. Po wybraniu tej usługi paczka przyjdzie do nas w ten sam dzień, w który ją zamówiliśmy.

To jednak nie wszystko, ponieważ usługa Allegro One oferuje także One Box, czyli automaty z paczkami, do których możemy spokojnie podjechać i odebrać zamówiony przez nas produkt. Najnowszym rozwiązaniem, jakie wprowadził serwis, jest opcja PIN on Glass, która sprawi, że płacenie i odbieranie paczek od kuriera będzie jeszcze prostsze!

Płacenie za przesyłki będzie jeszcze prostsze!

Płacenie przy odbiorze kurierowi często może okazać się problematyczne, ponieważ możemy zapomnieć, że nie posiadamy wystarczającej kwoty w gotówce. Z pomocą przychodzi Allegro PIN on Glass. Nowe rozwiązanie znacząco usprawnia płacenie za paczkę kurierowi, ponieważ możemy zrobić to kartą płatniczą lub smartfonem. Najlepsze jest to, że kurier nie będzie musiał mieć przy sobie terminala płatniczego, ponieważ wystarczy terminal, którym zarządza za przesyłki!

Allegro PIN on Glass to funkcja, z której możemy skorzystać na urządzeniach z systemem Google Android, które zostały wyposażone w moduł NFC. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie nie tylko dla konsumenta, ale również kuriera, który nie będzie musiał nosić przy sobie gotówki w celu wydania reszty. Wykorzystanie takiej funkcji to również plus dla sprzedawców, którzy w krótkim czasie otrzymają przelew z kwotą.

„Rozwijając usługi logistyczne Allegro One, stawiamy na rozwiązania innowacyjne i poprawiające wygodę, by wyprzedzać oczekiwania naszych klientów. Od kwietnia oferujemy usługi kurierskie z dostawą tego samego dnia, a teraz jako pierwsi w branży logistycznej w Polsce wprowadzamy nowy standard płatności. Dzięki temu, że cały proces odbywa się na jednym urządzeniu, płatność przebiega szybciej, a dostawca nie jest obciążony przechowywaniem gotówki — co ma duże znaczenie szczególnie przy zakupach za wyższe kwoty, które nadal często zamawiane są za pobraniem” komentuje Jacek Powałka, osoba odpowiedzialna za rozwój usług One by Allegro

Źródło: Allegro