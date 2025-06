Samsung Bespoke AI Jet Lite. Nowy gracz w świecie odkurzaczy

Jeśli myślisz, że wszystkie odkurzacze są takie same, Samsung postanowił cię wyprowadzić z błędu. Nowy Samsung Bespoke AI Jet Lite właśnie pojawił się na rynku, a my przyglądamy się temu, co takiego oferuje i czy faktycznie warto go mieć w domu.

Lekki, ale mocny

Odkurzacz waży 1,45 kg (sam korpus, przy pustym pojemniku na kurz), co czyni go jednym z najlżejszych modeli w ofercie Samsunga. Całość z elektroszczotką Slim LED+ AI waży 2,49 kg, a z Jet Dual LED+ AI – 2,7 kg. To naprawdę niewiele, zwłaszcza jeśli dodamy do tego moc ssania 280 W i silnik Hexa Jet o prędkości do 140 tys. obrotów na minutę. Daje to całkiem niezłą wydajność na co dzień.

Mądry, bo z AI

Nie bez powodu w nazwie znalazła się sztuczna inteligencja. Bespoke AI Jet Lite rozpoznaje różne powierzchnie (w tym twarde podłogi, dywany i wykładziny) i automatycznie dostosowuje moc ssania oraz obroty szczotki. To wszystko dzięki trybowi AI Cleaning Mode 2.0. Co więcej, korzystając z aplikacji SmartThings, odkurzacz potrafi rozpoznać także długość włosia dywanu czy wykładziny i zwiększyć moc w narożnikach.

Tryb AI potrafi oszczędzać energię – zużywa jej nawet o 14% mniej przy szczotce Jet Dual+ AI i aż o 22% mniej przy Slim LED+ AI, a to się przekłada na dłuższą pracę urządzenia bez konieczności ładowania.

Higiena na poziomie premium

Dzięki systemowi HEPA, odkurzacz zatrzymuje aż 99,999% cząsteczek kurzu, pyłu i alergenów, co jest świetną wiadomością dla alergików. Pojemnik na kurz i filtry można myć pod bieżącą wodą, co ułatwia utrzymanie ich w czystości.

Jeśli nie przepadasz za opróżnianiem pojemnika na kurz – Samsung dorzuca opcję stacji czyszczącej All-in-One, która automatycznie opróżnia pojemnik i jednocześnie ładuje baterię. Po prostu odstawiasz odkurzacz, a reszta dzieje się sama.

Design i kolory Samsung Bespoke AI Jet Lite

Odkurzacz dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: ciepłej szarości i złamanej bieli, co pozwala dobrać go do wystroju mieszkania.

Podsumowując, co dostajesz kupując Samsung Bespoke AI Jet Lite:

Moc ssania: do 280 W

do Prędkość silnika: do 140 000 obr./min

do Waga korpusu: 1,45 kg (bez elektroszczotki)

1,45 kg (bez elektroszczotki) Waga całkowita: 2,49 kg (z Slim LED+ AI) lub 2,7 kg (z Jet Dual+ AI)

2,49 kg (z Slim LED+ AI) lub 2,7 kg (z Jet Dual+ AI) Tryb AI Cleaning Mode 2.0: rozpoznaje powierzchnie i automatycznie dostosowuje moc

rozpoznaje powierzchnie i automatycznie dostosowuje moc Filtr HEPA: zatrzymuje do 99,999% drobin

zatrzymuje do drobin Możliwość mycia filtra i pojemnika na kurz

Stacja czyszcząca All-in-One: automatyczne opróżnianie pojemnika i ładowanie

automatyczne opróżnianie pojemnika i ładowanie Dostępne kolory: ciepła szarość, złamana biel

ciepła szarość, złamana biel Oszczędność energii: do 14-22% mniej przy użyciu AI i dedykowanych elektroszczotek

Bespoke AI Jet Lite to propozycja dla tych, którzy szukają lekkiego, mocnego i „inteligentnego” sprzętu do sprzątania. Jego cena to około 2799 zł – czy warto? To już zależy od tego, ile jesteś w stanie zainwestować w czystość i wygodę sprzątania. Klikając tutaj przeniesiesz się do porównywarki Ceneo, by znaleźć sklep z najlepszą ceną tego odkurzacza. Przy okazji sprawdź nasz test odkurzacza Samsung Bespoke Jet AI.