Kwota 62 milionów euro to pokaźna suma i takie dofinansowanie zostało przekazane w ręce polskiego koncernu naftowego. Orlen otrzymał ogromną pomoc od Unii Europejskiej. Po co? Wszystko na rzecz projektu “Clean Cities – Hybdrogen Mobility in Poland” stawiającego wodór! Czy Orlen sugeruje, że to jest przyszłość motoryzacji?

Orlen otrzymał ogromne dofinansowanie

Samochody napędzane wodorem wydają się prawdziwą przyszłością motoryzacji, dlatego też Orlen otrzymał 62 miliony euro dofinansowania w ramach realizacji projektu Clean Cities – Hybdrogen Mobility in Poland. Ta bezzwrotna pożyczka od Unii Europejskiej ma pomóc w budowie 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru dla transportu publicznego i cargo, indywidualnego drogowego oraz kolejowego na terenie Polski, a także budowy instalacji służącej do produkcji zielonego odnawialnego wodoru opierającego się na elektrolizie wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii.

Orlen otrzymał właśnie 62 miliony euro. Nie uwierzysz na co. Fot. mat. wł.

W ramach konkursu CEF Alternative Fuels Infrastructure Facility ogłoszonego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINMA) aż 42 projekty otrzymały dotację, której łączna kwota wynosi aż 424 miliony euro! W gronie zwycięskich projektów znalazł się projekt polskiego koncernu naftowego “Clean Cities – Hybdrogen Mobility in Poland”, a to oznacza, że Orlen otrzymał 62 miliony euro, czyli połowę kwoty przeznaczonej na budowę infrastruktury tankowania wodoru, jaka była dostępna!

­– Jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej jest rozwój paliw alternatywnych, w tym wodoru. Widzimy, że w kolejnych latach będzie on odgrywał istotną rolę, szczególnie w przemyśle, transporcie ciężkim i publicznym. Zeroemisyjna komunikacja miejska jest szczególnie ważna w dużych miastach, które na ten cel mogą pozyskać dofinansowanie z NFOŚiGW i programów unijnych. Sukcesywnie więc rośnie zainteresowanie pojazdami z napędem wodorowym. Dlatego, razem z samorządami w całej Polsce, rozwijamy ten rodzaj transportu. Na przykładzie otrzymanego dofinansowania widzimy, że to właściwy kierunek, zbieżny z tym, który wyznaczyły unijne instytucje. Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych.

PKN Orlen stawia na rozwój wodoru. Fot. mat. wł.

Polska przejdzie na wodór? Koncern dostał kolejną pomoc

Wraz z dofinansowaniem ze strony Unii Europejskiej projekt “Clean Cities – Hybdrogen Mobility in Poland” będzie mógł wejść w trzecią fazę. W ramach pierwszych dwóch Orlen realizuje budowę 8 stacji służących do tankowania wodoru na terenie całej Polski, a także instalacji produkcji wodoru jakości atomotive zlokalizowanej we Włocławku. Już wcześniej na konto polskiego koncernu naftowego, w ramach projektu “Łącząc Europę”, trafiło 70 mln złotych z funduszu unijnego. Dzięki tym środkom Orlen uruchomił dostawy paliwa wodorowego dla pojazdów komunikacji miejskiej w Poznaniu, a także prowadzi testy stacji wodorowej w Katowicach – kolejne powstaną w Pile, Warszawie, Krakowie, Bielsku-Białej, Włocławku i Gorzowie WIelkopolskim. Na stacjach będzie można tankować samochody osobowe, ciężarowe i pojazdy komunikacji miejskiej.

Trzecia faza projektu zakłada zbudowanie 16 ogólnodostępnych, dodatkowych stacji tankowania wodoru, które zostaną rozmieszczone w różnych częściach kraju, na sieci TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej). Natomiast w Szczecinie powstanie instalacja produkcji wodoru jakości automotive, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii.

Wygląda więc na to, że Orlen sugeruje, że to właśnie wodór jest paliwem przyszłości, a nie samochody elektryczne, które nie są zbyt pozytywnie odbierane w świecie motoryzacji.

Czy paliwo wodorowe to lepsza alternatywa dla samochodów elektrycznych? Fot. Mat. Wł.

