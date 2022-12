Infantino nazwany klaunem! Ostre słowa komentatora!

Gianni Infantino nie jest lubianą postacią w świecie piłkarskim. Wokół prezydenta FIFA w ostatnim czasie pojawiło się sporo kontrowersji, zwłaszcza w kontekście jego przemów. Niemiecki komentator nie gryzł się w język, gdy na ekranie pojawił się jego osoba.

Infantino nie cieszy się szacunkiem kibiców

Osoba Gianniego Infantino w ostatnim czasie kojarzy się z kontrowersyjnymi wypowiedziami oraz podejściem do różnych kwestii. Po pierwsze jest przyjacielem Władimira Putina i mocno zwlekał z wyrzuceniem rosyjskich klubów i reprezentacji tego kraju z międzynarodowych rozgrywek. Mocno broni też katarski mundial, pomimo tego, że każdy widzi, jaką otoczkę ma ta impreza.

Prezydent FIFA na zdjęciu z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Fot. Twitter/author unknown

Przeczytaj także: Polska vs Argentyna. Gdzie oglądać najważniejszy mecz ostatnich lat?

W ostatnim czasie Infantino wypowiedział się także na temat dyskryminacji, twierdząc, że wie, co to znaczy, ponieważ w przeszłości prześladowano go za to, że był… rudy. Wypowiedział się też w kwestii wojny i apelował, aby zawiesić broń na czas trwania mistrzostw świata. To oczywiście nie spodobało się opinii publicznej.

Ostre słowa na temat prezydenta FIFA

Mecz Ekwador – Senegal komentował niemiecki komentator Chrstian Strassburger, który pracuje dla stacji MagentaTV. W momencie, kiedy na ekranie pojawił się Gianni Infantino, komentator nie gryzł się w język i powiedział to, co myśli na temat Szwajcara.

Strassburger dość wyraźnie przedstawił swoje odczucia względem prezydenta FIFA. Komentator powiedział, że „pomimo że nie jesteśmy w cyrku, to tutaj na trybunach siedzi klaun”.

„Oto klaun”. Niemiecki komentator ostro o Infantino! Fot. Internet

Źródło: Twitter