Oto najatrakcyjniejsza tenisistka świata! Rakieta!

Rachel Stuhlmann to najatrakcyjniejsza tenisistka świata. Tak 31-letnią amerykankę określili fani tego sportu. Jako że nie zaistniała na arenie międzynarodowej, to wybrała drogę infulecnerki. Chyba nie wyszła na tym najgorzej.

Oto najatrakcyjniejsza tenisistka świata

31-letnia Rachel Stuhlmann to amerykanka, która przez wielu fanów na całym świecie uznawana jest za najpiękniejszą tenisistkę światka. Kobieta co prawda zakończyła już swoją karierę na korcie, to jednak w dalszym ciągu zachwyca fanów.

Przeczytaj także: LeBron James pobił rekord “nie do pobicia”. Najlepszy w historii!

Najatrakcyjniejsza tenisistka świata, bo tak właśnie określili ją fani tego sportu, nie zrobiła dużej kariery na kortach tenisowych. Na stronie międzynarodowej federacji tenisowej (ITF) jej bilans to jedna wygrana i jedna porażka. Kobieta postanowiła spróbować swoich sił na innym froncie i raczej nie żałuje.

Oto najatrakcyjniejsza tenisistka świata! Oto Rachel Stuhmlann! Fot. IG

Z kortów tenisowych do gwiazdy mediów społecznościowych

Rachel Stuhmlann została określona najatrakcyjniejszą tenisistką na świecie. Kobieta w pełni skupiła się na rozbudowie swojej marki w internecie i zgromadziła na swoim profilu ponad 270 tys. fanów. Chętnie dzieli się z nimi wyrzeźbioną sylwetką.

Oczywiście kobieta nie zrezygnowała z gry w tenisa. Pomimo że nie kontynuuje już zawodowej kariery, to dalej gra i uczy tego sportu. Twierdzi, że jej zasięgi pozwalają na zwiększanie zainteresowania tenisem ziemnym wśród ludzi.

Oto najatrakcyjniejsza tenisistka świata! Oto Rachel Stuhmlann! Fot. IG

Źródło: Instagram