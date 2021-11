Oto telefon dla psów! Bądź w kontakcie ze swoim pupilem

Jeśli myśleliście, że nic was dziś nie zdziwi, to mamy dla was bardzo ciekawą informację. Jeśli często wychodzicie z domu i macie psa, za którym tęsknicie, to w Szkocji powstał prototyp telefonu dla naszych czworonogów. Telefon dla psów ma pozwalać na dwukierunkową komunikację!

W lepszym kontakcie z właścicielem

W dzisiejszych czasach praktycznie każdy posiada smartfon, dlaczego więc psy nie miałby być modelu przeznaczonego dla siebie? Dr Ileyna Hirskyj-Douglas pracująca na co dzień na Uniwersytecie w Glasgow, przy współpracy ze swoim 10-letnim labradorem Zackiem stworzyła prototyp telefonu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie było to telefon dla psów.

Telefon dla psów ma pozwolić nie tylko na kontakt ze strony właściciela, ale również ze strony pupila. Kiedy nasz pies będzie czuł się samotny, w każdej chwili będzie mógł do nas zadzwonić. Miejmy nadzieje, że nie jest gadułą, ponieważ nie moglibyśmy się skupić na swojej pracy, gdy telefon dzwoniłby co chwilę.

Jak działa telefon dla psów?

Telefon dla psów posiada małą piłeczkę w obudowie, która została wyposażona w specjalny czujnik. Ten z kolei jest zdalnie połączony z komputerem. Piłka reaguje na wstrząsy i ruch. W momencie, kiedy pies poruszy ją łapą, nosem lub ugryzie, telefon wykonuje połączenie do właściciela. Oczywiście nie jest to prawdziwy telefon, ponieważ po wykonaniu połączenia inicjuję on rozmowę. Może mieć ona nawet formę widoerozmowy, gdzie właściciel pojawi się na ekranie laptopa/ komputera. Pies może również odbierać połączenia.

Jeśli chcieliście już składać zamówienia, to niestety mamy dla was przykrą wiadomość. Dr I leyna Hirskyj-Douglas powiedziała, że obecnie nie ma żadnych planów wprowadzenia produktu na rynek. Telefon dla psów powstał jedynie na potrzeby badań zachowań psów względem nowych technologii. Ma też być formą ukojenia samotności, gdy właściciele czworonogów znajdują się w pracy.