Oto wymagania sprzętowe God of War na PC!

God of War to chyba największy tytuł, jaki wkrótce trafi z PlayStation na komputery PC. Gracze, którzy zacierają ręce na tę grę, najpierw muszą sprawdzić, czy ich komputer będzie w stanie uciągnąć przygody Kratosa i jego syna. Oto oficjalne wymagania sprzętowe.

God of War trafi na komputery PC

Kiedy w 2018 roku studio Santa Monica Studio i Sony zaprezentowało nowego God of War, nikt nie myślał o tym, że gra po kilku latach trafi również na komputery PC. Ekskluzywny tytuł dostępny był do tej pory na konsole PlayStation 4 i 5, jednak teraz trafi również na pecety. I jest to bardzo dobra wiadomość dla graczy, którzy będą mogli sprawdzić, czy miano jednej z najlepszych gier ostatnich lat jest słuszne.

Przeczytaj także: Gry z blockchain zbanowane na Steam. Przejmie je Epic Games?

Gra z 2018 roku opowiada o przygodach Kratosa oraz jego syna, Atreusa. Kiedy jego żona niespodziewanie umiera, składa on obietnicę rozsypania jej prochów na szczycie góry. Jak się okazuje, nie będzie to łatwa przeprawa, ponieważ na drodze Kratosa i jego syna staje Baldur, syn Odyna i Freji, bóg światła. Ma on zabić bohaterów gry, ponieważ Odyn uważa, że to właśnie oni sprowadzą Ragnarok.

Jak komputer będzie potrzebny do uruchomienia gry?

O tym, że posiadacze komputerów PC będą mogli liczyć na sporo uprawnień względem konsol PS4, wiemy od dawna. Jak podaje Sony, God of War na pecety będzie oferowało zdecydowanie wyższej jakości cienie, ulepszone Ground Thruth Ambient Occlusion (GTAO) oraz Screen Space Directional Occulusion (SSDO). Dodatkowo gra zaoferuje szczegółowe rozwiązania renderujące. Za lepszą wydajność będą odpowiadały technologia AMD FidelityFX Super Resolution i NVIDIA DLSS.

Poniżej znajdziecie oficjalne wymagania dla gry Santa Monica Studio dla komputerów PC.