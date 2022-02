Pamiętacie serię Sony Walkman? Powraca!

Kilkanaście lat temu, kiedy telefony komórkowe służyły jedynie do wykonywania połączeń, swoje dni chwały przeżywały odtwarzacze muzyczne. Sony Walkman były jednymi z najpopularniejszymi urządzeniami tego typu. Japoński gigant postanowił odświeżyć tę serię i wypuścił na rynek dwa nowe urządzenia.

Japoński producent wraca z nową serią odtwarzaczy muzycznych

W dzisiejszych czasach smartfony potrafią dosłownie wszystko i mogą zastąpić nam urządzenia, które kilkanaście lat temu oferowały poszczególne funkcje. W tamtych czasach odtwarzacze muzyczne były oddzielnymi urządzeniami. Obecnie ich funkcję przejęły smartfony. Trzeba jednak powiedzieć, że gatunek tych urządzeń nie wyginął i cieszy się popularnością wśród miłośników muzyki.

Odtwarzacze muzyczne są urządzeniami, które stawiają przede wszystkim na wysoką jakość muzyki. Dzięki temu możliwe jest stosowanie lepszych komponentów i kodeków, które sprawiają, że muzyka płynąca z takiego urządzenia jest wyższej jakości, niż ta, która odtwarzana jest za pomocą smartfona. Sony Walkman w przeszłości były topowymi urządzeniami tego typu i teraz na rynek trafiły dwa nowe modele z tej serii.

Sony Walkman stawia na wysoką jakość muzyki

Sony Walkman o oznaczeniu NW–WM1Z-M2 i NW-WM1A-M2 na pierwszy rzut oka przypominają smartfony. Posiadają 5-calowy ekran, moduł Wi-Fi i pracują na systemie operacyjnym Google Android. Pomimo tego, że przypominają telefony z serii Xperia, to nastawione są na najwyższą jakość dźwięku. I potwierdza to też specyfikacja urządzeń.

Na rynek trafią dwie wersje urządzenia – o pojemności 128 GB i 256 GB.

Japoński gigant wyposażył nowe walkmany we wzmacniacze cyfrowe S-Master HX. Wzmacniacze te posiadają mocniejsze zasilacze obwodu analogowego i cyfrowego oraz lut bezołowiowy, dzięki czemu są w stanie odtwarzać dźwięk w większym zakresie. Nowa seria Sony Walkman posiada także rezystory Fine Sound Register oraz kondensatory o mniejszej rezystancji. Warto również wspomnieć o tym, że odtwarzacze pozwalają na odtwarzanie dźwięków przy formacie CD 16 bitów (44,1/48 kHz).

Urządzenia zostały wyposażone w baterię o dużej pojemności, która pozwala na odtwarzanie muzyki w formacie FLAC 96 kHz do 40 godzin. Model NW-WM1A-M2 posiada 128 GB pamięci na dane, a NW–WM1Z-M2 – 256 GB. Urządzenia trafią do sprzedaży w kwietniu. Cena? Nie jest niska. Sony Walkman NW-WM1A-M2 nieoficjalnie wyceniono na ok. 1400 euro, co po przeliczeniu na złotówki daje około 6300 PLN. Wersja NW–WM1Z-M2 to wydatek rzędu 3700 euro, co daje nam ponad 16,5 tys. złotych!

Źródło: Sony