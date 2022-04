Peugeot 508 SW Hybrid – chcesz go, ale czy wybierzesz?

Pamiętacie zapewne takie powiedzenie, że niektóre auta kupuje się sercem, a nie rozumiem? Zazwyczaj kojarzyłem je z marką Alfa Romeo. Wydaje mi się, że podobnie wypada Peugeot 508 SW Hybrid. Patrzysz na niego, jesteś zauroczony, ale wszystkie gwiazdy na niebie mówią jasno: nie, nie tym razem.

Za każdym razem, gdy widzę nowe 508, odprowadzam ten samochód wzrokiem. Nie oszukujmy się, inaczej się nie da. To auto jest obłędnie piękne. Ja, naczelny przeciwnik kombi muszę przyznać, że i ten rodzaj nadwozia przypadł mi do gustu. Ale po zachwytach przychodzi czas na kalkulacje i w tym przypadku zaczyna się myślenie czy aby przypadkiem nie lepiej „iść” do konkurencji by wybrać Skodę Superb, VW Passata, Opla Insignię, Forda Mondeo, Mazdę 6, a może Toyotę Camry. Jak widać, Peugeot 508 SW Hybrid rywali ma dość konkretnych. Pamiętajmy jednak, że wyprzedza ich wszystkich razem wziętych w jednym aspekcie. Chodzi oczywiście o wygląd. Kwestia gustu, wiem, ale chyba nie powiecie, że konkurenci cechują się lepszym designem?

Peugeot 508 SW Hybrid – nadszedł czas hybrydy

Miałem okazję jeździć 508 z dieslem pod maską. Była też mocna benzyna. Czas na układ hybrydowy. Mamy więc silnik benzynowy o pojemności 1.6, który generuje 180 KM. Jest też elektryczny odpowiednik. Łącznie tj. systemowo zyskujemy 225 KM i 300 Nm momentu obrotowego. Do tego 8-biegowy automat. Auto przyspiesza do setki w 8,1 sekundy. Nic nie chcę pisać, ale „zwykła” benzyna przyspieszała w 7,1 sekundy. Zapewne chodzi o wagę, która w przypadku hybrydy jest wyższa, co jest zrozumiałe – akumulatory ważą swoje. To może chociaż spalanie będzie niższe?

Oczywiście, o ile będziecie często ładowali silnik elektryczny. Najlepsze jest to, że odwiedzając konfigurator 508 SW Hybrid, producent nie podaje ile realnie przejedziemy na samym prądzie. Z własnego doświadczenia wiem, że nie będą to jakieś wybitnie długie dystanse. Nie spodziewajcie się więcej niż 35 kilometrów. Najciekawsze jest jednak to, że Peugeot 508 plug-in może jechać na prądzie nawet z prędkością do 135 km/h.

Jak już sobie dyskutujemy na temat hybrydy, to może czas sprawdzić ile tak naprawdę pali Peugeot 508 SW Hybrid? Bo chyba nie liczycie na katalogowe 1,3 litra na 100 kilometrów. Dodam tylko, że na temat 508 SW Hybrid rozwodził się już jakiś czas temu Kamil, więc można przeczytać i porównać jego opinię z moją. Ale do rzeczy. Jeśli naładujecie baterię, samochód faktycznie spali mało, czyli około 5 – 6 litrów na setkę. Jeśli nie naładujecie, a w trasie będziecie jechali spokojnie, nie przekraczając 140 km/h, również spalicie mało, bo 6,5 – 7 litrów na setkę. Jeśli będziecie jechali szybko i agresywnie w mieście, spalicie 10. Średnio celowałbym w 7 – 8 litrów. Rozsądnie? Wydaje mi się, że tak.

Codzienność z 508 SW Hybrid

Przede wszystkim ostrzegam, jeśli już w waszym garażu pojawi się Peugeot 508 SW Hybrid zapewniam, będziecie za każdym razem odwracać się kilkukrotnie, zanim auto zniknie z zasięgu wzroku.

Kolejną rzeczą, do której należy się przyzwyczaić to umieszczenie kierownicy. Jest ona dużo niżej niż w innych autach, przez co pozycja za kierownicą jest dość… dziwna. Ja osobiście nie potrafiłem znaleźć idealnej pozycji. Jeśli kierownica była ustawiona dobrze to nie widziałem połowy ekranu. Z kolei, gdy widziałem dobrze ekran, nogami zahaczałem o kierownicę. Tak źle i tak nie dobrze.

Plusem odmiany SW jest oczywiście pojemny i przestronny bagażnik, który oferuje 530 litrów. Sporo, chociaż widziałem większe. Tak czy inaczej, zmieścimy tam wiele bagaży, znalazło się miejsce na schowki czy uchwyty.

Peugeot 508 SW Hybrid – kupiłbym czy nie?

Zacznę od tego, że na pewno nie zwracałbym uwagi na wariant kombi. Jeśli już, celowałbym w odmianę sedan, która wygląda obłędnie. Ale czy wyglądem przekonałaby mnie do wydania tak ogromne kasy na francuskie auto? No właśnie, kombi w wersji plug-in kosztuje 240 tysięcy złotych. Takie pieniądze? Ktoś chyba oszalał, ale cóż, hybrydy tyle kosztują. W topowym wariancie GT Pack diesel wyceniono od 197 tysięcy, hybrydę od 220 tysięcy. Jeśli nie masz w domu możliwości doładowywania baterii z gniazdka odpuść. Ale w sumie co wtedy wybrać, skoro możemy wybrać albo słabą benzynę czy diesla (130 KM) albo właśnie hybrydę. Chcąc nie chcąc, Peugeot wymusza na nas to by wybrać plug-in. Słabo.

OK, auto prowadzi się świetnie, jest bardzo wygodne, ma szereg dodatków, jak chociażby przyjemne masaże czy rewelacyjne audio Focal. Niestety, irytuje powolna obsługa systemu multimedialnego, a przecież za jego pomocą zmieniamy również ustawienia klimatyzacji itd. To zdecydowanie wymaga poprawy, chociaż już w nowym Peugeocie 308 system działa o niebo lepiej. Tak samo zmieniona została kamera, która oferuje przyzwoitą jak na dzisiejsze czasy rozdzielczość, a nie tą archaiczną jakość, jaka jest w Peugeot 508 SW Hybrid.

Wszystkie te plusy i minusy sprowadzają się do jednego. Jeśli miałby w moim garażu stanąć Peugeot 508 SW Hybrid to… nie stanąłby tam. Przede wszystkim wolałbym jednak mocną benzynę albo 160-konnego diesla. Zakładając, że ktoś zmusiłby mnie do wyboru kombi. A kiedy wybrałbym plug-in? Wtedy, gdybym faktycznie podróżował niewiele, mieszkałbym w domku jednorodzinnym, a nad garażem zainstalowany byłby panel fotowoltaiczny, który generowałby „darmowy prąd”.

