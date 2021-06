Pewien Pan podpowie jak być dandysem. Czekaj, kim?!

Dandyzm to nic innego, jak elegancja w sposobie bycia. Jeśli chcesz być dandysem musisz dbać o strój, a także cechować się nienagannymi manierami, kurtuazja i oryginalnością. Prekursorem był niejaki Beau Brummell. Z naszego „rodzimego podwórka” możemy wyróżnić Juliusza Słowackiego. Jeśli i ty chcesz pokazać swoją wyjątkowość w wyglądzie i zachowaniu sprawdź, co ma do powiedzenia Marcin Bogusławski, właściciel marki Pewien Pan.

Współczesny dandys. Kto to?

Artystyczna dusza, fan ponadczasowej klasyki z odrobiną nonszalancji. Czy utożsamiasz się z tymi słowami? Jeśli tak, to wydaje mi się, ze marka Pewien Pan powinna Cię zainteresować. Jest to butik (a raczej dwa butiki), atelier krawieckie oraz sklep online z elegancką odzieżą męską oraz klasycznym akcesoriami. Marcin Bogusławski, założył markę w 2009 roku i do dziś rozwija swoją firmę w Łodzi – to z tego miasta wywodzi się przedsiębiorstwo.

Wróćmy jeszcze do dandysów. Zapewne gdybym zapytał losową setkę osób na ulicy, by wyjaśnili mi znaczenie tego słowa, najczęściej usłyszałbym „nie wiem”. Dandys to osoba, która wręcz przesadnie dba o swój wygląd oraz maniery. Ubiór – elegancki, ale i nietuzinkowy. Tak przecież wyglądali pierwsi panowie, którzy reprezentowali ten… styl. Dziś dandyzm wraca, a dżentelmeni są coraz częściej spotykani. Z resztą, widać to choćby po liczbie blogów, a także po hurtowej wręcz ilości artykułów na temat kulturalnego zachowania (chodzi mi o całokształt) oraz eleganckiego ubioru. Dbanie o dobre imię jest dla coraz większej liczbie osób bardzo ważne.

Pewien Pan ma coś dla Ciebie

Marka, o której piszę ma dla dandysów (i nie tylko) nową kolekcję wiosna-lato 2021. Co nowego może „sprzedać” nam Marcin Bogusławski? Stylizacje proste, ale nie klasyczne. Tworzące wizerunek mężczyzny… męskiego, ale i wrażliwego z nutką nonszalancji.

Kolekcja Pewien Pan na sezon wiosna-lato 2021 to ponadczasowe klasyki takie jak granatowy garnitur Sartoria. To również idealne koszule – zarówno te, o klasycznych krojach jak i nowe wariacje, które przypominają, uwaga – koszulki polo. Znajdziemy również spodnie typu chino, swetry w serek, kamizelki, krawaty, fulary, szaliki, szelki, a nawet dobre, skórzane buty. Z resztą, ubrania możecie zobaczyć na zdjęciach. Jeśli zachwycicie się tak jak ja, możecie odwiedzić butiki stacjonarne, by doświadczyć „na własnej skórze” najwyższej jakości materiałów, z których zostały wykonane. Mowa o stuprocentowej wełnie, kaszmirze, bawełnie i lnie. Każdy materiał pochodzi z włoskiej fabryki. Każdy element outfitu szyty jest w Polsce, przez wykształconych krawców posiadających wieloletnie doświadczenie.

Nowa kolekcja marki Pewien Pan cechuje się klasycznym designem oraz najwyższą jakością. To odzwierciedlenie ciekawej osobowości, ale też styl, który nie „znudzi się” po jednym sezonie. Jest to więc esencja szyku w codziennej odsłonie. Zgadzacie się?