Obserwuj nas
Obserwuj nas
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok

Philips pokazuje nowe soundbary. Wieczory brzmią inaczej

Dobry obraz to dziś standard. Różnicę robi dźwięk, który potrafi całkowicie zmienić sposób oglądania filmów czy słuchania muzyki. Philips prezentuje nową linię soundbarów na 2026 rok, pokazując, że domowa rozrywka coraz mniej przypomina kompromis, a coraz bardziej doświadczenie, które realnie wciąga.
Autor:Daniel Laskowski
24/03/2026
Soundbar Philips TAB8301.
Spis treści ukryj
1. Różnica, którą słychać od razu
2. Technologia, która działa w tle
3. Sprzęt Philips, który wpisuje się w codzienność
4. Soundbar to coś więcej niż dodatek do telewizora

Jeszcze do niedawna soundbar był dodatkiem do telewizora. Dziś coraz częściej staje się jego naturalnym przedłużeniem. Nowa seria Philips – modele B8301, B5601 i B5201 – pokazuje, że dźwięk może budować atmosferę równie mocno jak obraz. I to bez skomplikowanych instalacji czy zajmowania połowy salonu.

Soundbar Philips TAB5201.
Różnica, którą słychać od razu

Najmocniejszy model w zestawie, B8301, oferuje konfigurację 3.1.2 z obsługą Dolby Atmos i DTS:X, co w praktyce oznacza jedno — dźwięk nie tylko otacza, ale zaczyna „pracować” w przestrzeni. To właśnie ten moment, kiedy film przestaje być tylko oglądany, a zaczyna być odczuwany.

Pozostałe modele celują w bardziej kompaktowe rozwiązania, ale nadal zachowują to, co najważniejsze — wyraźną poprawę jakości dźwięku bez konieczności budowania pełnego kina domowego.

Soundbar Philips TAB5201.
Technologia, która działa w tle

Ciekawym kierunkiem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji. System Intellisound automatycznie dopasowuje profil dźwięku do tego, co aktualnie oglądasz lub słuchasz. W praktyce oznacza to mniej „grzebania” w ustawieniach i więcej czasu na samą przyjemność.

To właśnie ten detal robi różnicę — sprzęt ma działać, a nie wymagać ciągłej uwagi.

Soundbar Philips TAB5201.
Sprzęt Philips, który wpisuje się w codzienność

Nowe soundbary Philipsa to nie tylko parametry, ale też podejście do użytkowania. Prosta konfiguracja, sterowanie aplikacją i integracja z telewizorem sprawiają, że całość staje się naturalną częścią domowej przestrzeni.

Do tego dochodzi coraz ważniejszy aspekt — zrównoważona produkcja i wykorzystanie materiałów z recyklingu, co pokazuje, że nowoczesna elektronika nie musi ignorować odpowiedzialności.

Soundbar Philips TAB5601.
Soundbar to coś więcej niż dodatek do telewizora

W praktyce chodzi o coś prostszego: o moment, kiedy włączasz film, muzykę albo mecz i czujesz, że wszystko „gra” tak, jak powinno. Bez kombinowania, bez kompromisów.

I właśnie w tym kierunku idzie nowa linia Philipsa — w stronę sprzętu, który nie jest już dodatkiem, tylko realną częścią doświadczenia.

Sprawdź również nowości TV Philips Ambilight 2026.

Opublikowane
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AGDWorld.pl – poradniki, testy i porównania sprzętu AGD
Sprawdź również