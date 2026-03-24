Philips pokazuje nowe soundbary. Wieczory brzmią inaczej

Jeszcze do niedawna soundbar był dodatkiem do telewizora. Dziś coraz częściej staje się jego naturalnym przedłużeniem. Nowa seria Philips – modele B8301, B5601 i B5201 – pokazuje, że dźwięk może budować atmosferę równie mocno jak obraz. I to bez skomplikowanych instalacji czy zajmowania połowy salonu.

Soundbar Philips TAB5201.

Różnica, którą słychać od razu

Najmocniejszy model w zestawie, B8301, oferuje konfigurację 3.1.2 z obsługą Dolby Atmos i DTS:X, co w praktyce oznacza jedno — dźwięk nie tylko otacza, ale zaczyna „pracować” w przestrzeni. To właśnie ten moment, kiedy film przestaje być tylko oglądany, a zaczyna być odczuwany.

Pozostałe modele celują w bardziej kompaktowe rozwiązania, ale nadal zachowują to, co najważniejsze — wyraźną poprawę jakości dźwięku bez konieczności budowania pełnego kina domowego.

Technologia, która działa w tle

Ciekawym kierunkiem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji. System Intellisound automatycznie dopasowuje profil dźwięku do tego, co aktualnie oglądasz lub słuchasz. W praktyce oznacza to mniej „grzebania” w ustawieniach i więcej czasu na samą przyjemność.

To właśnie ten detal robi różnicę — sprzęt ma działać, a nie wymagać ciągłej uwagi.

Sprzęt Philips, który wpisuje się w codzienność

Nowe soundbary Philipsa to nie tylko parametry, ale też podejście do użytkowania. Prosta konfiguracja, sterowanie aplikacją i integracja z telewizorem sprawiają, że całość staje się naturalną częścią domowej przestrzeni.

Do tego dochodzi coraz ważniejszy aspekt — zrównoważona produkcja i wykorzystanie materiałów z recyklingu, co pokazuje, że nowoczesna elektronika nie musi ignorować odpowiedzialności.

Soundbar TAB5601.

W praktyce chodzi o coś prostszego: o moment, kiedy włączasz film, muzykę albo mecz i czujesz, że wszystko „gra” tak, jak powinno. Bez kombinowania, bez kompromisów.

I właśnie w tym kierunku idzie nowa linia Philipsa — w stronę sprzętu, który nie jest już dodatkiem, tylko realną częścią doświadczenia.

