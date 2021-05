Pobił rekord, który wydawał się być nietykalny. Wielki Russell Westbrook!

Russell Westbrook ostatniej nocy przeszedł do bogatej historii NBA. Rozgrywający Washington Wizards podbił legendarny rekord Oscara Robertsona, który według wielu miał zostać nieosiągalny przez wiele lat. Russ na stałe zapisał się w historii koszykówki.

Nieosiągalny rekord w końcu pobity

Rekord triple-double Oscara Robertsona należał do niego przez 59 lat! Ostatniej nocy Russell Westbrook zdobył swoje 182 triple-double i dokonał czegoś co wydawało się być niemożliwe. Triple-double to potrójna zdobycz w każdej z pięciu głównych statystyk (punkty, zbiórki, asysty, bloki, przechwyty). W meczu przeciwko Atlanta Hawks, który zakończył się przegraną Wizards, Westbrook zdobył linijkę na poziomie 28 punktów, 21 asyst oraz 13 zbiórek.

Pomimo pobicia legendarnego rekordu rozgrywającego należącego do Galerii Sław koszykówki, Russell Westbrook przeżywał słodko-gorzki wieczór. Jego drużyna walcząca o grę w turnieju Play-In, który może dać im awans do fazy pucharowej, musiała wygrać z Hawks. Niestety, mecz zakończył się wynikiem 125 do 124 dla gospodarzy. Warto jednak zaznaczyć, że Wizards grali bez swojego najlepszego gracza – Bradley’a Beala, który boryka się z kontuzją ścięgna udowego.

Popularny Brodie ma teraz najwięcej triple-double w historii NBA!

Russell Westbrook udowodnił jak wielkim jest koszykarzem

Russell Westbrook stał się samotnym liderem klasyfikacji wszech czasów ilości zdobytych triple-double w przeciągu swojej kariery. Obecnie ma ich na swoim koncie 182, drugi w tabeli Robertson zatrzymał się na 181 T-D. Podium zamyka Magic Johnson, który w przeciągu 13 lat swojej gry w NBA uzbierał ich 138. Oczywiście obaj zawodnicy pogratulowali Westbrookowi osiągniętego sukcesu.

Congratulations to Russell Westbrook for making NBA history passing Oscar Robertson to become the all-time leader in triple-doubles! @russwest44 🔥 https://t.co/lMZJ6lIg5O — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 11, 2021

Zawodnik Washington Wizards sprawił, że notowanie potrójnych zdobyczy w jego wykonaniu stało się bardzo proste. Będąc fanem NBA i śledząc co noc wyniki tej ligi, zdawało mi sie, że Brodie statystyki na poziomie triple-double notuje co mecz. Rozgrywający, który większość swojej kariery spędził w Oklahoma City Thunder, pomimo tego wyczynu jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodników. Wielu fanów twierdzi, że gra pod nabijanie statystyk, a jego podejście do gry jest mocno wątpliwe.

Niemniej jednak, 32-latek zapisał się gruba linią w historii NBA i przez kolejne lata swojej kariery będzie śrubował rekord. Może się okazać, że będzie on nieosiągalny przez kolejne 60 lat, dlatego też warto docenić to co dzieje się na naszych oczach!