Żarty żartami, ale producent sprawił, że nowy G-SHOCK GBD-H2000 został zamknięty we wstrząsoodpornej kopercie G. Po tym, jak widziałem kiedyś na spotkaniu, co można wyprawiać z tymi zegarkami, jestem pewny, że nie zniszczy go nic, nawet uderzenie meteorytu! Co ciekawe, model ten to interesująca alternatywa dla smartwatchy. Dlaczego?

Zacznijmy od tego, że model ten to następca popularnego zegarka GBD-H1000. Zarówno nowy G-SHOCK GBD-H2000, jak i poprzednik oferują opcję monitorowania tętna oraz łączenie z naszym smartfonem za pomocą Bluetooth. Warto również dodać, że w tarczę wbudowano panele, które sprawiają, że akumulator jest ładowany np. podczas treningu, który odbywa się na zewnątrz. Fajna sprawa, prawda? Ale zaraz zaraz, skoro oba oferują te same funkcje, to po co kupować ten nowy? Już wyjaśniam.

Podobno nowy G-SHOCK GBD-H2000 jest twardszy niż Rambo!

Nowy G-SHOCK GBD-H2000 – co oferuje nowy zegarek?

Producent zdecydował się przede wszystkim na kilka modyfikacji algorytmu do analizowania sesji treningowych. Zmian doczekała się także aplikacja CASIO WATCHES, która jest dostępna zarówno na smartfony z Androidem, jak i iOS. To jednak nie koniec! Nowością jest technologia 6 Sensor. Jak sama nazwa mówi, wprowadzono dokładniejsze sensory, jak np. optyczny pomiar tętna, który analizuje zmiany w przepływie krwi. Pojawia się również nowy kompas, czujnik temperatury, wysokości, żyroskop czy akcelerometr. Dodatkowo, dzięki GPS, możemy analizować ruch podczas aktywności i to w czasie rzeczywistym!

Pamiętajcie, G-SHOCK to przede wszystkim trwałość

I tak też jest w przypadku tego modelu. Nowy G-SHOCK GBD-H2000 wyposażono w obudowę z włókna węglowego. Dodatkowo pojawia się cienka bateria i żywiczny dekiel. A to przekłada się na komfort korzystania z zegarka, który jest lżejszy i cieńszy. Jakby tego było mało, producent chwali się, że pasek został wykonany z biożywicy, natomiast przyciski boczne są teksturowane, co ułatwia korzystanie z nich.

Co jeszcze oferuje nowy G-SHOCK GBD-H2000?

Tak naprawdę jest to w pewnym stopniu smartwatch, który oferuje monitoring snu, funkcję znajdź telefon czy prezentowanie powiadomień z naszego smartfona. Pojawiają się również takie opcje jak dane księżycowe, stoper, minutnik, alarm oraz kalendarz. Rzecz jasna, możemy za jego pomocą mierzyć naszą aktywność fizyczną. Producent oferuje osiem różnych treningów. Między innymi mowa o bieganiu, jeździe na rowerze czy pływaniu.

Ile kosztuje ten zegarek? G-SHOCK GBD-H2000 jest dostępny między innymi na Allegro. Jego cena wynosi 2399 zł.

