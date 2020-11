Polecane smartfony listopad 2020 – jaki model wybrać?

Rozglądacie się za nowym telefonem, ponieważ stary nie spełnia waszych oczekiwań? W zestawieniu “polecane smartfony listopad 2020” umieściliśmy urządzenia, które charakteryzują się wydajnością, nietuzinkowym designem, bardzo dobrymi aparatami i obsługą sieci 5G. Poniżej znajdują się modele na każdą kieszeń, dlatego też każdy znajdzie dla siebie odpowiedni telefon. Niezależnie, czy szuka modelu budżetowego, czy flagowca!

Polecane smartfony listopad 2020 – co wybrać?

W zestawieniu znajdziecie smartfony, których ceny zaczynają się poniżej 1000 złotych. Modele te z pewnością sprawdzą się w codziennym użytkowaniu. Co ciekawe, znalazło się kilka flagowców, których cena może zaskoczyć, jednak kupując je będziemy pewni, że kupujemy smartfon na lata.

Xiaomi Redmi Note 9

Zestawienie „polecane smartfony listopad 2020” zaczynamy od Xiaomi Redmi Note 9. Jest on tanim, ale bardzo dobrym smartfonem, który na pewno spełni oczekiwania wymagających osób. Producent wyposażył ten model w szybki procesor MediaTek Helio G85, 4 GB pamięci RAM, obsługę kart pamięci o maksymalnym rozmiarze 512 GB czy system Google Android 10. Xiaomi ma cztery aparaty z tyłu – główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix, a makro i obiektyw głębi po 2 Mpix. Redmi Note 9 posiada baterię o pojemności aż 5200 mAh i do ładowania wykorzystuje port USB-C i szybkie ładowanie 18W! Ekran o przekątnej 6,53-cala został pokryty szkłem Corning Gorilla 5, który uodporniony jest na wszelakie zadrapania.

Cena modelu 4/128 GB to około 800 złotych.

Xiaomi Redmi Note 9

Realme X50 5G

Podstawowa wersja Realme X50 5G to świetny telefon ze średniej półki, który w przystępnej cenie oferuje naprawdę sporo. Producent wykorzystał tutaj świetny ekran wykonany w technologii Ultra Smooth Display FHD+ o przekątnej 6,57-cala z odświeżaniem 120 Hz. Dodatkowo smartfon korzysta z wydajnego i szybkiego procesora Qualcomm Snapdragon 765G. Model dostępny jest w trzech wersjach jeśli chodzi o ilość pamięci RAM. Podstawowa wersja posiada 6 GB, a bardziej zaawansowane wersje 8 i 12 GB. Realme X50 5G wyposażony jest w poczwórny aparat o matrycach 64 (główny)/8 (ultraszerokokątny)/12 (teleobiektyw) i 2 Mpix (obiektyw). Jak sama nazwa modelu mówi, telefon przygotowany jest do obsługi sieci 5G.

Najbardziej podstawowa wersja smartfona z 6 GB pamięci RAM i dyskiem 128 GB to wydatek rzędu 1500 złotych.

Realme X50 5G

Oppo Reno 4

Chiński producent oferuje klientom smartfony z ciekawym designem oraz wydajnymi podzespołami. Tak samo jest w przypadku Oppo Reno 4, który znalazł się w zestawieniu „polecane smartfony listopad 2020”. Model ten może pochwalić się świetnym wyglądem. Ekran o przekątnej 6,43-cala pracujący w technologii AMOLED świetnie oddaje kolory i zachwyca szczegółowością obrazu! Producent postanowił zasilić Oppo Reno 4 ośmiordzeniowym procesorem Snapdragon 765G. Na pokładzie znalazło się także 8 GB pamięci RAM lub 12 GB w mocniejszej wersji smartfona. Jeśli chodzi o aparaty, z tyłu znajdziemy trzy obiektywy o matrycach 48 (standardowy), 8 (szerokokątny) i 2 Mpix (makro). Z przodu zaś użyto podwójnego obiektywu o matrycach 32 i 2 Mpix. Oppo Reno 4 jest przygotowany do pracy w standardzie 5G.

Cena smartfona to około 1900 złotych.

Oppo Reno 4

Motorola Edge 5G

Marka od zawsze potrafiła robić dobre smartfony, dlatego też warto zastanowić się nad zakupem Motoroli Edge 5G. Model ten naprawdę świetnie się prezentuje i do tego posiada duży wyświetlacz, który zajmuje cały front. Ekran ma przekątną 6,7-cala i wspiera technologię HDR 10. Wyświetlacz może pochwalić się płynnością odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz. Dzięki takiemu ekranowi oglądanie seriali jest czystą przyjemnością. Producent wyposażył ten model w cztery obiektywy – główny 64 Mpix wspierany jest teleobiektywem (8 Mpix). Oprócz tego znajdziemy obiektyw głębi i ultraszerokokątny (16 Mpix). Na przodzie umieszczono aparat o matrycy 25 Mpix. Oczywiście Motorola Edge przystosowana jest do obsługi sieci 5G, a możliwe jest to między innymi dzięki wydajnemu procesorowi Qualcomm Snapdragon 765 i 6 GB pamięci RAM.

Ceny Motoroli Edge 5G oscylują wokół 2700 złotych.

Motorola Edge 5G

Samsung Galaxy S10

Pomimo tego, że Samsung Galaxy S10 swoją premierę miał w pierwszym kwartale 2019 roku to w dalszym ciągu jest godnym polecenia smartfonem. Producent wyposażył go w wyświetlacz Dynamic AMOLED o przekątnej 6,10-cala. Na pokładzie znajdziemy baterię o pojemności 3400 mAh, system szybkiego ładowania Quick Charge 2.0, 8 GB pamięci RAM i procesor Samsung Exynos 9820. Smartfon koreańskiego producenta posiada trzy aparaty z tyłu (12/12/16 Mpix) oraz jeden z przodu o matrycy 10 Mpix. Samsung Galaxy S10 jest również w stanie nagrywać materiały w rozdzielczości 4K @ 60 fps.

Wersja 8/128 GB Samsunga Galaxy S10 to wydatek rzędu 2700 złotych.

Samsung Galaxy S10

Realme X50 Pro 5G

Druga odsłona smartfona Realme X50 5G tylko tym razem w wersji PRO. Oba te modele zasługują na pochwałę, dlatego też znalazły się w naszym zestawieniu. Realme X50 PRO wyposażono w wydajny procesor Snapdragon 865 i duży, przejrzysty i szczegółowy wyświetlacz AMOLED. Przekątna ekranu to 6,44-cala z odświeżaniem na poziomie 90 Hz. Główna matryca poczwórnego aparatu oferuje 65 megapikseli. Główny aparat wspierany jest przez 12 Mpix teleobiektyw, aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix i obiektyw 2 Mpix. Zdjęcia robione smartfonem prezentują się świetnie niezależnie od warunków oświetleniowych. Oczywiście Realme X50 Pro 5G obsługuje technologię 5G.

Ceny modelu 12/256 GB to wydatek rzędu 2800 złotych.

Realme X50 Pro 5G

iPhone 12 Mini

Tak, jestem świadom tego, że iPhone 12 Mini nie jest jeszcze dostępny, ale jego przedsprzedaż rusza 6 listopada. Do klientów ma trafić już 13 listopada. Warto jednak umieścić go z zestawieniu „Polecane smartfony listopad 2020”. Telefon ten jest swoistym nawiązaniem do poprzednich modeli – Apple iPhone 4 i 5. Oczywiście chodzi tutaj o design. Amerykański producent zrezygnował z zaokrąglonych krawędzi, które od jakiegoś czasu dominują na rynku smartfonów. O najmniejszej od lat wersji iPhone’a wiemy już wszystko. iPhone 12 mini posiada 5,4-calowy wyświetlacz Super Retina XDR. Producent zapewnił łączność 5G i przede wszystkim wydajny procesor Apple A14 Bionic. Smartfon został wyposażony w dwa aparaty. Telefon dostępny jest 5 kolorach i trzech wersjach jeśli chodzi o pojemność magazynu danych.

Cena startowa iPhone 12 Mini to 3 599 złotych.

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro

Mimo, że od premiery iPhone 11 Pro minął ponad rok, to smartfon ten w dalszym ciągu jest obiektem pożądania i modelem, na który warto zwrócić uwagę. Z czystym sumieniem umieszczam go w zestawieniu „Polecane smartfony listopad 2020”. Model ten, z racji premiery iPhone’a 12 oferowany jest w znacznie obniżonej cenie. Kupując iPhone 11 Pro otrzymujemy szybki procesor A13 Bionic, który jest nie tylko wydajny, ale również energooszczędny. Na pokładzie znalazł się wyświetlacz Super Retina XDR o przekątnej 5,8-cala z technologiami HDR i True Tone.

Podstawowa wersja 11 Pro posiada dysk pojemności 64 GB, co w czasach wielu oferowanych za darmo dysków online takich jak Google Drive, czy Microsoft OneDrive jest wystarczająca. W wersji iPhone 11 Pro znajdziemy trzy aparaty 12 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu czy możliwością nagrywania obrazu w rozdzielczości 4K przy 60 FPS. Z przodu wykorzystano przednią kamerę TrueDepth 12 MPx. Apple iPhone 11 Pro dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych.

Jego ceny zaczynają się już w okolicach 3900 złotych.

iPhone 11 Pro

OnePlus 8 Pro

Smartfon OnePlus 8 Pro to kolejny flagowiec w naszym zestawieniu. Telefon ten może pochwalić się świetnym i smukły designem, a także krystalicznie czystym obrazem. Model wykorzystuje wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,78-cala. Najmocniejsza wersja modelu 8 Pro została wyposażona w 12 GB pamięci RAM i dysk o pojemności 256 GB. Na pokładzie znajdziemy najnowszą wersję systemu Google Android 10 i wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 865 z ośmioma rdzeniami. Smartfon został wyposażony w poczwórny aparat – standardowy (48 Mpix), szerokokątny (48 Mpix), teleobiektyw (8 Mpix) i obiektyw (5 Mpix). Z przodu znalazł się natomiast aparat portretowy o matrycy 16 megapikseli. Producent wyposażył smartfon w bardzo szybkie ładowanie Warp Charge 30W. Sama bateria w tym modelu ma 4510 mAh.

OnePlus 8 Pro 12/256 to wydatek około 4500 złotych.

OnePlus 8 Pro

Samsung Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra to jeden z flagowych modeli koreańskiego producenta. Smartfon może pochwalić się pięknym i przejrzystym ekranem Dynamic AMOLED o przekątnej 6,9-cala. Na pokładzie znajdziemy najnowszy system Google Android 10, ośmiordzeniowy procesor Exynos 990 i 12 GB pamięci RAM. Takie połączenie sprawia, że telefon jest niezwykle szybki. Samsung Galaxy S20 Ultra został wyposażony w potrójny aparat tylny 12, 48 i 108 Mpix. Oferuje on cyfrową i optyczną stabilizację obrazu, obsługę technologii HDR i nagrywanie w HDR10+. Rozdzielczość nagrywania wideo to aż 8K! Z przodu z kolei znajdziemy aparat o rozdzielczości 40 Mpix! Samsung Galaxy S20 Ultra obsługuje technologię 5G. Nie ma co ukrywać, jest to telefon, który oferuje wszystko, co najlepsze. Dlatego też jego cena nie należy też do najmniejszych.

Ceny zaczynają się od około 4900 złotych.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Polecane smartfony listopad 2020 – podsumowanie

W naszym zestawieniu polecanych smartfonów znalazły się modele, które przede wszystkim cechują się odpowiednim stosunkiem ceny do wydajności. Każdy z nich oferuje wysoką jakość wykonania. Finalnie zaprezentowaliśmy smartfony z praktycznie każdego przedziału cenowego – od budżetowych modeli kosztujących poniżej 1000 zł po flagowce za „grubo” ponad 4000 zł. Jeśli macie inne propozycje, a może chcecie pochwalić się doświadczeniami z być może jednym z zaprezentowanych smartfonów dajcie znać w komentarzach!