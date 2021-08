Polecane smartfony – sierpień 2021. Co wybrać?

Jak co miesiąc na łamach naszego serwisu pojawia się ranking smartfonów, który pomoże wam w wyborze odpowiedniego modelu dla was. Polecane smartfony sierpień 2021 to zestawienie, które przedstawia smartfony w czterech grupach cenowych, dlatego też każdy znajdzie smartfon dla siebie.

Polecane smartfony sierpień 2021 – modele do 1000 złotych

realme 8

Ekran: 6.4-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: MediaTek G95

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 64+8+2+2 Mpix, przód 16 Mpix

Cena: od 910 zł

Pierwszy smartfonem w zestawieniu Polecane smartfony sierpień 2021 do 1000 złotych jest model realme 8. Model ten napędzany jest procesorem MediaTek G95, który zagwarantuje płynne działanie nawet przy większym nakładzie zadań. Chipset wspierany jest przez 6 GB pamięci RAM, a użytkownik ma do dyspozycji 128 GB na dane. Smartfon pracuje na najnowszej odsłonie systemu operacyjnego Google Android 11. Ten smukły i lekki smartfon bardzo dobrze leży w dłoni, przez co korzystanie z niego jest bardzo komfortowe.

Na pokładzie znajdziemy świetny wyświetlacz Super AMOLED Full HD+ z rozdzielczością 1080 x 2400 pikseli. Smartfon został wyposażony w poczwórny aparat. Główny obiektyw ma 64 Mpix, ultraszerokie oko dysponuje rozdzielczością 8 Mpix, a obiektywy monochromatyczny i macro mają po 2 Mpix. Z przodu z kolei mamy kamerę 16 Mpix. Smartfon posiada baterię o pojemności 5000 mAh, co pozwala na długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu!

Motorola moto G30

Ekran: 6.5-cala, 720 x 1600 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 662

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 64+8+2+2 Mpix, przód 13 Mpix

Cena: od 899 zł

W cenie do 1000 złotych godnym polecenia smartfonem jest Motorola Moto G30. Smartfon ten pracuje na czystym systemie Google Android 11, który nie dość, że nie posiada zbędnej nakładki, która mogłaby z czasem zacinać telefon, to również dostaje aktualizacje jako jedno z pierwszych urządzeń. Urządzenie pracuje na bardzo dobrym procesorze Qualcomm Snapdragon 662 i posiada 6 GB RAM, więc nie musimy martwić się o to, że z czasem telefon straci na szybkości. Na dane użytkownika przeznaczono 128 GB pamięci.

Motorola Moto G30 została wyposażona w duży wyświetlacz o przekątnej 6.5-cala, który wyświetla obraz z rozdzielczością HD+. Dużą zaletą tego ekranu jest jednak wysokie odświeżanie częstotliwości, ponieważ wynosi ono 90 Hz. Warto dodać, że współczynnik ekranu wynosi tutaj 20:9, przez co oglądanie materiałów na tym smartfonie będzie bardzo komfortowe. Urządzenie zostało wyposażone w cztery obiektywy. Główny ma 64 Mpix, szerokokątny 8 Mpix, a obiektyw do pomiaru głębi i macro po 2 Mpix. Przednia kamerka oferuje 13 Mpix. Na pokładzie znalazła się bateria o pojemności 5000 mAh.

Polecane smartfony sierpień 2021 – modele do 2000 złotych

vivo Y72

Ekran: 6.58-cala, 1080 x 2408 px

Procesor: MediaTek Dimensity 700

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 64+8+2 Mpix, przód 16 Mpix

Cena: od 1499 zł

Vivo to chińska marka, która zyskuje sobie wielką popularność wśród użytkowników na całym świecie. Nie ma się zresztą co dziwić, ponieważ telefony tego producenta łączą w sobie wydajność i elegancki wygląd. Te cechy łączy w sobie właśnie model Y72. Smartfon pracuje na szybkim procesorze MediaTek Dimensity 700, który do pomocy dostał aż 8 GB pamięci RAM. W tym przedziale cenowym to naprawdę rzadkość. Dodatkowo na dane użytkownika czeka 128 GB, które można rozbudować do 256 GB za pomocą karty pamięci.

vivo Y72 to model, który został wyposażony w bardzo szczegółowy wyświetlacz z matrycą IPS o wysokiej rozdzielczości. Obraz jest czysty, a kolory żywe, przez co oglądanie treści jest po prostu przyjemne. Obiektyw głównym oferuje 64 Mpix, a ultraszerokokątne oko ma 8 Mpix. Obiektyw macro ma 2 Mpix, a przednia kamerka może pochwalić się 16-megapikselami. Dużą zaletą tego modelu jest pojemna bateria 5000 mAh.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Ekran: 6.55-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 780G

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 64+8+5 Mpix, przód 20 Mpix

Cena: od 1899 zł

Rozglądając się za smartfonem do 2000 złotych, ciekawym modelem w tej grupie cenowej w rankingu „ Polecane smartfony sierpień 2021″ jest Xiaomi Mi 11 Lite z obsługą sieci 5G. Model ten pracuje na chipsecie Qualcomm Snapdragon 780G, który gwarantuje wydajną pracę. Dokładając do tego 6 GB pamięci RAM, możemy mieć pewność, że wszystko będzie działać bardzo płynnie i szybko. Urządzenie posiada wbudowane 128 GB pamięci na dane użytkownika.

Przeczytaj także: Xiaomi pnie się w górę! Zaraz wyprzedzi Samsunga?

Xiaomi Mi 11 Lite 5G posiada 6.55-calowy wyświetlacz AMOLED, który oferuje wyświetlanie treści z rozdzielczością 1080 x 2400 pikseli i rozmieszczeniem 402 ppi. Pod względem fotograficznym smartfon prezentuje się bardzo dobrze. Posiada trzy obiektywy – główny 64 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix i obiektyw makro o rozdzielczości 5 Mpix. Przednie oko ma 20 Mpix. Smartfon może oczywiście nagrywać materiały w rozdzielczości 4K, ale przy 30 FPS. Bateria o pojemności 4250 mAh gwarantuje długą pracę na pojedynczym ładowaniu i wspiera szybkie ładowanie do 33W.

Polecane smartfony sierpień 2021 – modele do 3000 złotych

Motorola Moto g100

Ekran: 6.7-cala, 1080 x 2520 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 870

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 64+16+2 Mpix, przód 16+8 Mpix

Cena: od 2499 zł

Motorola w swojej ofercie posiada bardzo ciekawe smartfony, dlatego też w naszym zestawieniu „Polecane smartfon sierpień 2021” znalazł się model Moto g100. Smartfon ten cechuje się bardzo smukłą stylistyką, przez co jest jednym z najładniejszych smartfonów na rynku. Nie odstaje również pod względem wydajności, ponieważ pracuje na procesorze Qualcomm Snapdragon 870 i oferuje również 8 GB pamięci RAM. Użytkownikowi przekazano 128 GB RAM, a miejsce do można rozszerzyć do 1TB za pomocą karty pamięci!

Smartfon został wyposażony w 6.7-calowy ekran, który wyświetla obraz z rozdzielczością Full HD+. Co warto dodać, wyświetlacz ten oferuje odświeżanie częstotliwości na poziomie 90 Hz, a pod nim umieszczono czytnik linii papilarnych. Motorola Moto g100 posiada potrójny aparat, który składa się z 64 Mpix obiektywu głównego, 16 Mpix ultraszerokokątnego i 2-megapikselowego obiektywu macro. Z przodu znalazł się z kolei podwójny układ kamer o rozdzielczości 16 i 8 Mpix. Na pokładzie znajdziemy baterię o pojemności 5000 mAh.

Apple iPhone 11

Ekran: 6.1-cala, 828 x 1792 px

Procesor: Apple Bionic A13

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna: 64 GB

Aparat: tył: 12+12 Mpix, przód 12 Mpix

Cena: od 2899 zł

Zestawienie polecanych smartfonów bez telefonu Apple? Tak się chyba nie da. Tym razem padło na model iPhone 11. Urządzenie korzysta z autorskiego, ale niezwykle wydajnego procesora Apple Bionic A13, który w połączeniu z 4 GB RAM i niesamowicie dopracowanym systemem iOS sprawia, że smartfon działa niezwykle szybko. Największym minusem dla wielu może okazać się mała pojemność na dane, ponieważ iPhone 11 oferuje jedynie 64 GB.

Patrząc na inne smartfony w naszym zestawieniu, iPhone 11 zdecydowanie oferuje najmniejszy ekran. Producent wykorzystał tutaj wyświetlacz Liquid Retina o przekątnej 6.1-cala, który wyświetla obraz w rozdzielczości 828 x 1792 pikseli. Podstawowa wersja smartfona od Apple posiada dwa obiektywy – główny oraz szerokokątny oferują po 12-megapikseli. Przednia kamera może pochwalić się taką samą rozdzielczością. Bateria ma pojemność 3110 mAh, ale smartfon bez problemu wytrzyma jeden dzień pracy.

Polecane smartfony sierpień 2021 – modele do i powyżej 4000 złotych

Samsung Galaxy S21 5G

Ekran: 6.2-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Samsung Exynos 2100

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 12+12+64 Mpix, przód 10 Mpix

Cena: od 3899 zł

Przedział cenowy do 4000 złotych i powyżej w naszym zestawieniu „ Polecane smartfony sierpień 2021″ zaczynamy od flagowego modelu ze stajni południowokoreańskiego producenta – Samsung Galaxy S21 5G. Model ten korzysta z autorskiego chipsetu Samsung Exynos 2100, który zapewnia płynną pracę nawet przy wysokim obciążeniu. Co więcej, znajdziemy tutaj 8 GB pamięci RAM, dzięki czemu smartfon błyskawicznie wykonuje wszystkie polecenia. 128 GB na dane użytkownika to dziś podstawa.

Samsung Galaxy S21 wyposażony został w świetny, bardzo dobrze oddający i przede wszystkim szczegółowy wyświetla Dynamic AMOLED 2X, który wyświetla obraz w rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Urządzenie zostało wyposażone w potrójny aparat z tyłu w konfiguracji 12 Mpix (główny i ultraszerokokątny) oraz 64 Mpix teleobiektyw. Kamera do selfie ma 10 Mpix. Smartfon Samsunga posiada baterię o pojemności 4000 mAh.

ASUS ROG 5

Ekran: 6.78-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć RAM: 16 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB

Aparat: tył: 13+64+5 Mpix, przód 24 Mpix

Cena: od 4499 zł

Nasze zestawienie kończy najmocniejszy smartfon z całego grona, ASUS ROG 5. Jest to urządzenie gamingowe i można to poznać po niesamowicie mocnej specyfikacji. Pod ekranem ukryto najmocniejszy procesor amerykańskiej firmy, Snapdragon 888. Chipset wspierany jest przez niewyobrażalne 16 GB pamięci RAM! Na dysku znajduje się 256 GB wolnej przestrzeni, na której można zainstalować setki gier!

ASUS ROG 5 to iście potężny smartfon, który potwierdza to na każdym kroku. Producent wyposażył go w 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED, którego częstotliwość odświeżania wynosi aż 144 Hz! Obraz jest niesamowicie płynny i szczegółowy! Z tyłu znajdziemy trzy obiektywy. Ultraszerokokątny ma 13 Mpix, szerokokątny 64 Mpix, a macro – 2 Mpix. Z przodu umieszczono kamerę do selfie o rozdzielczości 24 Mpix. Jak przystało na urządzenie do gier dysponuje, on pojemną, ale podwójną baterią – każda z nich ma 3000 mAh!

Zdjęcia: internet