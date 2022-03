Polestar O2 to auto elektryczne wyposażone… w drona!

Szwedzka marka powiązana bezpośrednio z Volvo zaprezentowało ciekawy projekt samochodu. Polestar O2 to sportowe auto elektryczne, które na swoim wyposażeniu posiada drona! Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie!

Polestar O2 to sportowe auto elektryczne bez dachu!

Ostateczne wersje samochodów często mocno różnią się od swoich koncepcyjnych odpowiedników, jednak w tym przypadku mamy nadzieję, że tak się nie stanie. Polestar O2 to sportowy kabriolet elektryczny zaprezentowany w Los Angeles. Jak przystało na auto zasilane silnikami elektrycznymi, prezentuje ono bardzo nowoczesny wygląd i ma pokazywać możliwości szwedzkiego producenta.

Na rynku nie znajdziemy dużej ilości elektrycznych aut sportowych, które przy okazji pozbawione są dachu. Polestar O2 to przedstawiciel takiego właśnie gatunku. I wydaje się, że jest na co czekać, bo jest to bardzo ciekawy projekt. Karoseria samochodu została z aluminium, a wszelkie miękkie elementy, takie jak poszycie foteli, czy tapicerka, wykonano z recyklingowanego poliestru. Podwozie również zaprojektowano tak, aby było je w prostszy sposób podać recyklingowi.

Samochód jest zagadką, jednak posiada ciekawy dodatek

Producent podczas prezentacji swojego najnowszego dzieła nie zdradził żadnych szczegółów odnośnie do specyfikacji samochodu. Nie wiemy więc jaki zasięg oferuje Polestar O2, tajemnicą jest także moc generowana przez silniki elektryczne oraz to, jak szybko rozpędza się on do pierwszej „setki”. Wiemy jedynie to, że zastosowanie poszycia z aluminium pozwoli na umieszczenie w aucie większej baterii.

Sportowy i futurystyczny wygląd samochodu jest bardzo ciekawy, jednak jeszcze ciekawszym szczegółem jest fakt, że na wyposażeniu samochodu Polestar O2 znajduje się dron! Skierowany jest on do osób, które chcą nagrywać swoje auto podczas jazdy. Może on podążać za samochodem z prędkością do około 100 km/h. Wszystkie materiały, które nagra dron, można zmontować na 15-calowym wyświetlaczu znajdującym się w kokpicie auta. Samego drona można uruchomić w dowolnym momencie, więc nie jest on uzależniony od pracy samochodu.

Źródło: Polestar