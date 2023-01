Wow! Policja kupiła pół tysiąca motocykli BMW R 1250 RT!

3,4 sekundy do 100 km/h, tak zwane “turystyki”, specjalna konfiguracja. Policja kupiła pół tysiąca motocykli BMW R 1250 RT. Drogówka będzie je wykorzystywać do patrolowania dróg.

Widać, że Komenda Główna Policji lubi bawarską markę. Najpierw nieoznakowane BMW 330i Drive oraz radiowozy BMW 320i, a teraz “wypasione” motocykle. I to nie mała ilość, bowiem BMW Group sprzedało dokładnie 478 sztuk modelu, o którym mowa w tym artykule. Warto również dodać, że 25 sztuk trafiło do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, natomiast reszta została przekazana komendom na terenie naszego kraju.

Jakieś szczegóły na temat nowej “zabawki” policji? Oczywiście. Prezentowany model to duży turystyk, który został wyposażony w dwucylindrowy silnik typu bokser. Pojemność silnika, jak sama nazwa mówi, to aż 1254 cm3. Motor ten generuje moc na poziomie 136 KM i 143 Nm momentu obrotowego. Silnik współpracuje z 6-biegową skrzynią. Takie wartości pozwalają przyspieszyć BMW R1250 RT do setki w zaledwie 3,4 sekundy. A to oznacza, że piraci drogowi będą mieli spory problem w przypadku chęci ucieczki przed patrolem. I to bardzo duży problem, bowiem motocykl ten powinien wjechać w wiele ciasnych zakamarków.

Dodatkowo warto wspomnieć, że już seryjnie R 1250 RT został wyposażony w ABS oraz kontrolę trakcji. Z przodu zastosowano reflektor LED. Na wyposażeniu motocykla znajdziemy również kolorowy wyświetlacz 10,25 cala, a nawet elektrycznie regulowaną szybę. Oczywiście, policyjne wersje tego motocykla zostały również wyposażone w specjalny osprzęt, który ma ułatwić pracę funkcjonariuszy.

Na koniec należy dodać, że motocykle zostały współfinansowane z funduszy europejskich i budżetu państwa. Zdjęcia pochodzą ze strony bmwgroup.com. Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii motoryzacja.