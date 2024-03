Polki chcą ten gadżet. Kup na Dzień Kobiet i zapunktuj!

Co prawda Dzień Kobiet już nadszedł, jednak prezenty można dawać do końca dnia. Jeśli nie wiesz, co kupić żonie, narzeczonej, dziewczynie, mamie czy siostrze, to jest jeden gadżet, który cieszy się wśród Pań dużą popularnością – smartwatch! Polki chcą ten gadżet, tak wynika z najnowszych badań marki Huawei.

Polki chcą ten gadżet. Jedno urządzenie, tyle możliwości

W taki dzień jak ten stawiamy przede wszystkim na miłe gesty, dlatego też na Dzień Kobiet najczęściej obdarowujemy panie kwiatami czy książkami. Jeśli jednak chcemy docenić kobiety w naszym życiu bardziej, decydujemy się na podarowanie czegoś więcej. Okazuje się, że gadżetem, który jest popularny wśród płci pięknej, jest smartwatch!

40 proc. posiada już swój inteligentny zegarek, a 12 proc. z ankietowanych chce go kupić. Fot. Huawei Watch Buds

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Huawei CBG Polska, 40 procent Polek posiada już inteligentny zegarek, który najcześciej służy im do liczenia kroków i kalorii, monitorowania podstawowych funkcji zdrowotnych i oczywiście sprawdzania godziny. 12 procent ankietowanych oznajmiło, że mają w planach zakup tego typu urządzenia. Jest więc idealna okazja, aby sprezentować taki gadżet właśnie na Dzień Kobiet.

Do czego kobiety potrzebują smartwatchy? Czego im brakuje?

Z badań Huawei CBG Polska wynika, że 70 proc. posiadaczek inteligentnych zegarków wykorzystuje je do liczenia kroków. W przypadku 61 proc. ankietowanych urządzenie to służy im głównie do sprawdzania godziny, a 41% z nich wybiera takie urządzenie do szybszego sprawdzania powiadomień ze smartfona. 36 proc. kobiet, które wzięło udział w badaniu wykorzystuje smartwatch dla funkcji liczeni kalorii.

Co ciekawe, kobiety mają większe oczekiwania do swoich nadgarstkowych urządzeń niż mężczyźni. Chodzi głównie o wygląd smartwatcha, który Panie chcą nosić bez względu na okazję i zawsze mieć go przy sobie (65 proc. Polek). Co więcej, 1/3 ankietowanych podkreśla, że model, który znajduje się w ich posiadaniu, nie podkreśla stylu, jaki prezentują.

Oczekiwania co do funkcjonalności są podobne u obu płci. Na zdjęciu Huawei Watch Ultimate.

Czego zatem kobietom brakuje w tych urządzeniach? Najczęstszą odpowiedzią były wymienne paski, które mogłyby dopasować do okazji (23 proc. ankietowanych). Na kolejnych miejscach znalazły się: brak możliwości pomiaru ciśnienia krwi – 22%, prowadzenia rozmów telefonicznych – 20%, niezależne od telefonu mapy GPS – 20%. Również 20 proc. Polek wskazało, że problemem jest także brak możliwości dopasowania tarczy (kolor i wzór) do aktualnego ubioru.

Na co zwracają uwagę Panie przy wyborze inteligentnego zegarka?

Najważniejszą cechą urządzenia, na jaką uwagę zwracają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, jest długość pracy na baterii. Zadniem Pań idealny zegarek jest w stanie pracować 7 dni (48 proc. kobiet posiadających lub chcących kupić smartwatch) oraz być odpornym na wodę i kurz (44%). Na trzecim miejscu znalazły się funkcje monitorujące zdrowie – 39%, na czwartym – wielkość koperty, która powinna być dopasowana do szerokości nadgarstka (34%), a na piątym i szóstym – funkcje sportowe (31%) oraz kolor (30%).

Długi czas pracy na baterii, odporność na wodę i kurz czy funkcje zdrowotne – tego szukają Polki w smartwatchach. Na zdjęciu HUAWEI Band 8.

Jeśli więc nie macie pomysłu na prezent na Dzień Kobiet, to może odpowiedzią będzie inteligentny zegarek? Badania pokazuj, że Polki po prostu chcą tego typu gadżet. Zanim jednak zdecydujecie się na zakup, warto dowiedzieć się nieco więcej na temat preferencji, żeby nie było wtopy!

Źródło: Opr.wł./info. prasowa