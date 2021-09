Polska – Anglia. Gdzie oglądać mecz?

Już dziś wieczorem reprezentacja Polski zagra swoje ostatnie wrześniowe spotkanie w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Przeciwnikami Biało-Czerwonych będzie lider grupy – Anglia. Polscy kibice wierzą, że mecz Polska – Anglia zakończy się zwycięstwem naszych piłkarzy.

Pewne sześc punktów w dwóch meczach

Polacy po dwóch dotychczasowych meczach zebrali na swoim koncie trzy punktu. Pierwsze wrześniowe spotkanie w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze nie wyglądało dobrze. Podopieczni Paulo Sousy męczyli się z reprezentacją Albanii. Wysoka wygrana nad Albańczykami nie przedstawiała obrazu gry, bo to właśnie goście prezentowali jakość piłkarską, a my strzelaliśmy gole. To jednak wynik idzie w świat, a nie styl gry. Polacy pokonali Albanię 4:1.

Kilka dni później Polacy rozegrali swoje kolejne spotkanie grupowe. Przeciwnikiem było San Marino i pozytywny wynik był tutaj formalnością. Reprezentacja Polski zapisała na swoim koncie 7 bramek, jednak reprezentacja 33 tysięcznego kraju zszokowała wszystkich i strzeliła bramkę Łukaszowi Skorupskiego. Winowajcą był tutaj Kamil Piątkowski, który zagrał piłkę bezpośrednio pod nogi przeciwnika. W meczu Polska – Anglia takich błędów musimy unikać, zwłaszcza jeśli chcemy jeszcze powalczyć o fotel lidera grupy i bezpośredni awans.

Gdzie oglądać spotkanie Polska – Anglia?

Mogłoby się wydawać, że Polska stoi na lepszej pozycji niż w marcowym spotkaniu z Anglikami. Mecz na Wembley skończył się wynikiem 2:1 dla gospodarzy, jednak Polacy grali bez swojego kapitana, Roberta Lewandowskiego. Dziś najlepszy napastnik świata wyjdzie na murawę i będzie nękał angielskich obrońców. Dodatkowym elementem będzie dwunasty zawodnik w postaci pełnych trybun na PGE Stadionie Narodowym! Niestety drużyna boryka się z plagą kontuzji, przez co kilku podstawowych zawodników jest niezdolnych do gry. Mecz Polska – Anglia będzie trudnym orzechem do zgryzienia pod względem taktycznym dla Paulo Sousy.

Gdzie więc obejrzymy spotkanie Polska – Anglia? Mecz rozpocznie się o 20:45 i będzie transmitowany na programie TVP 1, TVP Sport oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport.