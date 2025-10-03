Na jubileuszowych obchodach OMODA & JAECOO zrobiło się naprawdę tłoczno i głośno – a wszystko przez polską premierę modelu JAECOO 5. To nie jest kolejny nudny SUV do miasta. To samochód, który ma zaspokoić fanów nowoczesnych technologii, ludzi żyjących aktywnie, a nawet… właścicieli czworonogów. Tak, dobrze czytacie – JAECOO 5 ma certyfikat pet-friendly.

Nowy model wchodzi do naszego rynku od razu z przytupem: dostępne będą dwie wersje wyposażenia (Comfort i Premium), a także dwa warianty napędowe – klasyczny spalinowy 1.6 TGDi oraz w pełni elektryczny JAECOO E5. Ale to nie koniec – już na początku 2026 roku dołączy hybryda. Widać, że marka od razu stawia na szeroki wachlarz możliwości.

Wygląd, który nie ginie w tłumie

Patrzysz na JAECOO 5 i od razu wiesz, że to auto chce się wyróżniać. Muskularne nadwozie, charakterystyczny grill w kształcie wodospadu, ostre przetłoczenia, nowoczesne LED-y – wszystko to sprawia, że SUV wygląda zdecydowanie i świeżo. Inspiracje naturą i geometrią widać w detalach, a jednocześnie samochód nie sprawia wrażenia „przestylizowanego”.

Wymiary też zdradzają, że mamy do czynienia z kompaktowym, ale bardzo funkcjonalnym autem. 438 cm długości, 186 cm szerokości i 165 cm wysokości – to proporcje, które pozwolą bez stresu zaparkować w mieście, a jednocześnie wygodnie spakować się na wypad za miasto. Rozstaw osi 262 cm oznacza sporo przestrzeni w kabinie.

Silniki JAECOO 5 – spalinowy czy elektryk?

Na start klienci mogą wybrać jedną z dwóch dróg.

Wersja spalinowa – pod maską znajdziemy dobrze znany, czterocylindrowy silnik 1.6 TGDi. Do dyspozycji kierowcy jest 147 KM i 275 Nm momentu obrotowego. Całość współpracuje z siedmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynią automatyczną DCT7. Brzmi znajomo? Tak, bo to sprawdzona jednostka, która ma opinię oszczędnej, a jednocześnie żwawej.

Elektryczny JAECOO E5 – tutaj robi się ciekawie. Mamy 211 KM i 288 Nm, co pozwala rozpędzić się do setki w 7,7 sekundy. Zasięg? 402 km w cyklu WLTP. Bateria LFP o pojemności 61 kWh obsługuje szybkie ładowanie prądem stałym – moc do 130 kW oznacza, że od 30% do 80% doładujemy się w mniej niż pół godziny. To ważny argument dla tych, którzy boją się, że elektryk będzie wiecznie stał pod ładowarką.

Na deser – w 2026 roku do gamy dołączy hybryda, co jeszcze bardziej poszerzy wybór.

Wnętrze JAECOO 5 – cyfryzacja i komfort na co dzień

W środku JAECOO 5 stawia na technologie i przestrzeń. Producent chwali się największym w klasie panoramicznym dachem (1,45 m²), który faktycznie robi wrażenie. Do tego dochodzi nowoczesny ekran centralny 13,2 cala z intuicyjnym interfejsem, cyfrowy zestaw wskaźników 8,88 cala i ambientowe oświetlenie, które tworzy klimat podczas jazdy wieczorem.

Dla praktycznych – regularny bagażnik (plus 35-litrowy „frunk” w elektryku), uchwyty na siatki, gniazda zasilania, a nawet specjalne oświetlenie biwakowe. Tak, możesz wyjechać autem w plener i potraktować je jako mini bazę wypadową.

Co ważne – współczynnik wykorzystania przestrzeni kabinowej wynosi aż 83%. Czyli realnie dostajesz więcej miejsca, niż sugerują kompaktowe wymiary zewnętrzne.

Pet-friendly – czyli jak podróżować ze zwierzakiem

Tu marka zrobiła coś, co od razu przyciągnęło uwagę właścicieli psów i kotów. JAECOO 5 jako jeden z pierwszych SUV-ów w swojej klasie otrzymał certyfikat pet-friendly od TÜV SÜD. Co to oznacza w praktyce?

system filtracji powietrza,

inteligentną kontrolę temperatury w kabinie,

specjalnie zaprojektowaną przestrzeń w tylnej części auta dla pupili.

Do tego dochodzą trwałe materiały i odpływy, które ułatwiają czyszczenie wnętrza po weekendowej wyprawie za miasto. Dla właścicieli czworonogów to spora ulga – bo nie każdy SUV bierze ich potrzeby pod uwagę.

Bogate wyposażenie JAECOO 5 – nawet w podstawie

Już wersja Comfort zawiera naprawdę sporo: 7 poduszek powietrznych, adaptacyjny tempomat z asystentem pasa ruchu, komplet systemów bezpieczeństwa, reflektory LED, felgi 18”, czujniki parkowania przód/tył, kamerę cofania i system multimedialny z dużym ekranem. Do tego bezkluczykowy dostęp i uruchamianie silnika.

Wersja Premium dorzuca jeszcze więcej: klimatyzację dwustrefową, podgrzewane i wentylowane fotele, system audio Sony, ambientowe oświetlenie, panoramiczny dach, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika czy system kamer 540°. Krótko mówiąc – wersja „na bogato”.

Kolory i styl

Dla estetów – wybór kolorów inspirowanych naturą: Snow White, Eucalyptus Green, Carbon Black, Glacier Blue i Stone Gray. Spalinowe wersje w dwóch pierwszych lakierach można dodatkowo zamówić z czarnym dachem. Cieszy fakt, że wszystkie lakiery są metalizowane lub perłowe i – uwaga – nie wymagają dopłaty.

Ceny JAECOO 5 i promocja na start

Teraz najważniejsze pytanie: ile to kosztuje? Producent ogłosił ceny premierowe, które obowiązują do końca 2025 roku.

JAECOO 5 spalinowy – Comfort: 109 900 zł, Premium: 124 900 zł

– Comfort: 109 900 zł, Premium: 124 900 zł JAECOO E5 elektryczny – Comfort: 139 900 zł, Premium: 153 900 zł

Po zakończeniu promocji ceny pójdą w górę – od 115 tys. zł za spalinową wersję Comfort do 159,5 tys. zł za elektryczną Premium.

Do tego dochodzą ciekawe opcje finansowania i ubezpieczenie za symboliczną złotówkę. W pakiecie są też solidne gwarancje: 3 lata bez limitu kilometrów, 7 lat/150 tys. km na całość oraz 8 lat/160 tys. km na baterię i silnik trakcyjny w wersji elektrycznej. Po szczegóły odsyłamy na stronę omodajaecoo.pl.

SUV, który chce być dla wszystkich

JAECOO 5 wchodzi na polski rynek z naprawdę mocną ofertą. Z jednej strony mamy kompaktowe wymiary i atrakcyjną cenę, z drugiej – masę technologii, wygodę i detale, które robią różnicę. Do tego ukłon w stronę właścicieli zwierzaków oraz outdoorowe rozwiązania, które pokazują, że marka myśli szerzej niż tylko „samochód do jazdy po mieście”.

Czy to recepta na sukces? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne – JAECOO 5 wjechał do Polski z rozmachem i raczej nie zamierza zatrzymywać się w korku.

