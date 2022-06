Polska – Walia. Gdzie oglądać mecz za darmo?

Reprezentacja Polski powraca do grania. Czesław Michniewicz poprowadzi drużynę narodową w swoim trzecim spotkaniu, a przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie walijski zespół. Gdzie za darmo oglądać mecz Polska – Walia?

Czesław Michniewicz dopiero po raz czwarty poprowadzi drużynę narodową

Drużyna narodowa zagra dziś swój pierwszy mecz od awansu do finałów Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Będzie to trzeci mecz pod wodzą Czesława Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Pierwsze spotkanie 52-letniego szkoleniowca przypadło na 24 marca, a naszym przeciwnikiem była reprezentacja Szkocji. To spotkanie zakończyło się jednobramkowym remisem.

Fot. MenWorld

Pojedynek ze Szkocją był meczem, który wypełnił lukę meczu barażowego, który mieliśmy grać z Rosją. Z wiadomych przyczyn reprezentacja Sbornej została odsunięta z rozgrywek. Był to więc sprawdzian przed wygranym meczem finału barażów przeciwko Szwecji, którą pokonaliśmy 2 do 0, co dało nam awans do upragnionych Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Dziś zagramy jednak mecz w ramach Ligi Narodów. Pojedynek Polski z Walią zapowiada się naprawdę ciekawie.

Gdzie za darmo oglądać mecz Polska – Walia?

Mecz rozpocznie się o 18:00 rozegrany zostanie na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Polacy zmierzą się z Walijczykami po raz ósmy w historii. Pięć spotkań z drużyną tego kraju wygrywaliśmy, dwa razy zremisowaliśmy i tylko jeden raz doznaliśmy porażki. Ostatni pojedynek pomiędzy dwoma tymi drużynami odbył się w 2009 roku. Mecz towarzyski zakończył się zwycięstwem Polaków, a jedyną bramkę w tamtym spotkaniu zdobył Roger Guerreiro.

Gdzie oglądać mecz Polska – Walia za darmo? Spotkanie będzie transmitowane na kanale pierwszym Telewizji Polskiej, na stronie TVP Sport, aplikacji mobilnej oraz na kanale TVP Sport. Spotkanie pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów będzie również transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 1 i na platformie Polsat Box Go.