Ile kosztuje nowe Audi S3 o mocy 333 KM? Zobacz czy Cię stać

Nowe Audi S3 to świetny kompromis. Z jednej strony mamy bardzo szybkie auto (4,7 do setki), z drugiej jednak jest na tyle “grzeczne”, że można nim komfortowo jeździć na co dzień. W piątek pojawił się polski cennik wersji sportback i limousine. Ile kosztuje nowe Audi S3 z silnikiem o mocy 333 KM? Sam zobacz, czy będziesz sobie mógł pozwolić na ten model.

Ile kosztuje nowe Audi S3 2024 w wersji Sportback i Limusine?

Nowe Audi S3. Co o nim wiemy?

Zanim zdradzę ceny, kilka słów o nowym modelu. Pod maską 2.0 TFSI, które ma 333 KM i 420 Nm momentu obrotowego. W porównaniu do poprzednika, mamy o 23 KM i 20 Nm momentu więcej. Takie parametry sprawiają, że nowe Audi S3 rozpędza się do 100 km/h w 4,7 sekundy, natomiast prędkość maksymalna wynosi 250 km/h. Producent wprowadził w nowym S3 rozdzielacz momentu obrotowego, który znamy z modelu RS3. Co daje kierowcy? Przede wszystkim jego zastosowanie to lepsza zwinność i stabilność prowadzenia. Mamy również nowy tryb jazdy – dynamic plus, który jak sama nazwa sugeruje, będzie wykorzystywany podczas najbardziej ekstremalnej jazdy.

Kiedy uruchomimy dynamic plus, Torque Splitter ma za zadanie przekazać najwięcej momentu obrotowego na tylną oś, na koło, które znajduje się po zewnętrznej stronie zakrętu, co powoduje tendencję do nadsterowności. Z kolei ESC – elektroniczna kontrola stabilizacji toru jazdy automatycznie przechodzi w tryb sportowy. Oczywiście to powinno oznaczać mniejszą interwencję systemu podczas jazdy na różnych nawierzchniach. Oczywiście, silnik i skrzynia również przechodzą na bardziej ekstremalny tryb. To oznacza, że przepustnica jest jeszcze bardziej bezpośrednia, a skrzynia S tronic oferuje nam krótsze zmiany przełożeń, wcześniejszą redukcję i późniejsze załączanie biegu wyższego.

Wizualne zmiany w nowym Audi S3

Auto dostało również kilka zmian wizualnych. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na sześciokątną osłonę Singleframe. Ma ona nieco zmieniony wygląd – spłaszczony i poszerzony. Grill rzecz jasna cechują akcenty w kształcie litery L. Do tego dochodzą kanciaste, duże wloty powietrza, które mają za zadanie podkreślić to, że mamy do czynienia z dynamicznym, sportowym modelem. Pojawia się również efektowny przedni spojler z pionowymi rozpórkami. Ten element ma za zadanie optycznie obniżyć sylwetkę auta.

Przejdźmy na tył. Tam zmienił się zderzak, który jest jeszcze bardziej “dynamiczny”. Fajnie wygląda błyszczące wykończenie nad dyfuzorem. Ten z kolei jest podzielony na dwie części. Oczywiście, dochodzi również sportowy dodatek w postaci pionowych bocznych świateł odblaskowych, które są wzorowane na tych znanych z modeli RS. Kolejna rzecz – cztery końcówki układu wydechowego i opcjonalny sportowy układ wydechowy, który może posiadać tytanowy tłumik.

Ile kosztuje nowe Audi S3?

Wróćmy do cen. Czy będzie drogo? A może niekoniecznie? Wszystko zależy od tego, czego się spodziewacie. Napiszę szczerze – jest dużo drożej niż w 2020, kiedy do oferty wchodził model 8Y, czyli czwarta generacja Audi A3. Sportback startował wtedy od 191 500 zł, natomiast Limousine od 194 500 zł. Tym razem wersja Sportback kosztuje 231 800 zł, natomiast Limousine 234 800 zł. Oczywiście, są to ceny bazowe, które mogą szybko się zmienić. Wystarczy dodać pakiet Technology, który teraz w promocji kosztuje 10 590 zł. Zyskujemy między innymi asystent parkowania (z kamerą) czy aktywny tempomat, dlatego zapewne wiele osób doda tą opcję. Z resztą, sami sprawdźcie konfigurator Audi.

Sprawdź, przy okazji rzecz jasna, co sądzę o Audi R8 Coupé V10. A na koniec daj znać, czy wybrałbyś bardziej sedana czy raczej hatchbacka? Mi osobiście bardziej podoba się sedan. Cóż, dziś to chyba najładniejszy samochód z takim nadwoziem dostępny na rynku. Oczywiście, to moja prywatna opinia.