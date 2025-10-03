OMODA 5 Hybrid debiutuje w Polsce! Ile kosztuje ten SUV?

3 października marka OMODA & JAECOO świętowała swój jubileusz na polskim rynku i przy okazji zrobiła coś, co ucieszy wielu fanów nowoczesnych SUV-ów – zaprezentowała OMODA 5 Hybrid. To nie tylko kolejny model w gamie, ale też mocny sygnał, że marka nie zamierza zwalniać tempa. W końcu klasyczna OMODA 5 sprzedaje się świetnie – globalnie poszło już ponad 280 tysięcy sztuk, a w Polsce ponad 5400. Teraz czas na hybrydę, czyli opcję dla tych, którzy chcą oszczędniej, nowocześniej i trochę bardziej „eko”.

OMODA 5 Hybrid.

Co pod maską OMODA 5 Hybrid?

OMODA 5 Hybrid nie bawi się w półśrodki – to najmocniejsza wersja modelu, oferująca 224 konie mocy i 295 Nm momentu obrotowego. Brzmi dobrze? A to dopiero początek. Układ hybrydowy łączy silnik benzynowy 1.5 TGDI z elektrykiem o mocy 204 KM oraz dodatkowym silnikiem 136 KM, a całość spięta jest specjalnie zaprojektowaną skrzynią biegów dla hybryd.

Samochód korzysta z baterii trakcyjnej LFP o pojemności 1,83 kWh, a kierowca może wybrać spośród trzech trybów jazdy – w pełni elektrycznego, hybrydowego szeregowego oraz równoległego. Efekt? Auto reaguje błyskawicznie na gaz, a średnie spalanie wynosi jedynie 5,3 litra. Producent chwali się, że na pełnym baku można zrobić nawet 1000 km. Czyli w praktyce – Warszawa – Chorwacja bez wielkich postojów na stacji.

OMODA 5 Hybrid.

Nowy front, nowe spojrzenie

Pod względem designu OMODA 5 Hybrid to nie kosmetyczna poprawka, ale spora aktualizacja. Projektanci postawili na filozofię „Art in Motion”, czyli połączenie awangardowej estetyki z technologią. W oczy rzuca się nowy, trójwymiarowy grill i przeprojektowane światła dzienne, które zostały spięte czarną listwą z logo OMODA. Wygląda to futurystycznie i zdecydowanie świeżo.

Do wyboru mamy sześć kolorów nadwozia: Phantom Gray, Carbon Black, Midnight Blue, Blood Red, Khaki White i Aviation Silver. Dwa ostatnie można zestawić z czarnym dachem, co nadaje dodatkowego charakteru.

OMODA 5 Hybrid.

Wnętrze na bogato

W środku hybrydowa OMODA też nie rozczarowuje. Najbardziej przyciągają uwagę dwa zakrzywione ekrany o przekątnej 12,3 cala, które tworzą cyfrowy kokpit. Multimedialny system obsługuje bezprzewodowo Android Auto i Apple CarPlay, a dla fanów porządku w kablach przygotowano mocną ładowarkę indukcyjną.

Klimatyzacją, audio czy ustawieniami pojazdu steruje się dotykowo, a całość została zaprojektowana tak, by była maksymalnie intuicyjna. Producent dorzuca też cały pakiet systemów wspierających jazdę w standardzie. Co ciekawe – dodatkowe wygłuszenie sprawia, że nawet przy 120 km/h na tylnej kanapie poziom hałasu wynosi tylko 63,4 dB. Czyli pogadać czy posłuchać muzyki można w naprawdę komfortowych warunkach.

OMODA 5 Hybrid.

Bezpieczeństwo na serio

Nowy model nie tylko wygląda i jedzie, ale też dba o bezpieczeństwo. OMODA 5 Hybrid dostała aż 20 systemów ADAS. W pakiecie znajdziemy m.in. inteligentny system unikania kolizji, asystenta pasa ruchu, kontrolę martwego pola, system monitorowania uwagi kierowcy czy adaptacyjny tempomat. Do tego komplet poduszek, w tym centralna, oddzielająca kierowcę i pasażera przy kolizjach bocznych.

Całe nadwozie w 78% wykonano ze stali o wysokiej wytrzymałości, co zwiększa odporność na odkształcenia. Innymi słowy – bezpieczeństwo ma tu mocne fundamenty.

Ile kosztuje OMODA 5 Hybrid w Polsce?

W Polsce OMODA 5 Hybrid dostępna będzie w dwóch wersjach: Comfort za 119 500 zł i Premium za 136 500 zł. Do tego marka dorzuca całkiem solidny pakiet gwarancji: 3 lata bez limitu kilometrów na mechanikę, 7 lat lub 150 tys. km na auto oraz 8 lat/160 tys. km na baterię i silnik trakcyjny.

Podsumowanie

Hybrydowa OMODA 5 to dowód, że marka chce się umacniać w Polsce i w Europie. Oferuje dynamiczny układ napędowy, niskie spalanie, odświeżony design i sporo technologii, które jeszcze niedawno były zarezerwowane tylko dla droższych aut. A ceny? Patrząc na konkurencję, naprawdę konkurencyjne.

Jeśli więc ktoś szuka SUV-a, który nie tylko dobrze wygląda, ale też potrafi zaskoczyć osiągami i wyposażeniem – OMODA 5 Hybrid to propozycja, którą warto mieć na radarze. Po szczegóły na temat samochodów tej marki odsyłamy na stronę producenta – OMODAJAECOO.pl. Przy okazji sprawdź nasze testy samochodów.