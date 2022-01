Polski talent odchodzi do Premier League! Powalczy o mistrzostwo!

Kacper Kozłowski, jeden z największych talentów polskiej piłki ostatnich lat ostatni sezon spędził w Pogoni Szczecin. Jego talent dostrzegają jednak drużyny z najlepszych lig świata i wszystko wskazuje na to, że wkrótce zostanie on piłkarze Brighton & Hove Albion. Zanim jednak założy koszulkę angielskiego klubu, zostanie wysłany do Belgii.

Kacper Kozłowski na celowniku Brighton & Hove Albion

Brighton & Hove Albion to angielski klub grający w Premier League, który zdaje się widzieć potencjał w polskich piłkarzach. W poprzednim sezonie szeregi angielskiego klubu zasilili Jakub Moder z Lecha Poznań oraz Michał Karbownik. Pierwszy z nich jest jednym z podstawowych zawodników klubu, który zajmuje obecnie 10. miejsce w najlepszej lidze świata. Były zawodnik Legii jest obecnie wypożyczony do greckiego Olympiakos Pireus. Tam jednak również nie może liczyć na regularne występy.

Wkrótce do polskiej kolonii w Brighton może dołączyć kolejny polski zawodnik. Mowa tutaj oczywiście o Kacprze Kozłowskim. 18-latek z Pogoni Szczecin od kilku tygodni łączony jest z plotkami transferowymi i wydaje się, że w końcu do takiej wymiany dojdzie. Kacper Kozłowski ma kosztować angielski klub 8 milionów funtów. Taką informację podał dziennik The Athletic.

Droga do Premier League wiedzie przez Belgię.

Zdaje się, że 18-letni Kacper Kozłowski zawrócił w głowie zagranicznym klubom. O zawodnika Pogoni Szczecin pytało wiele angielskich klubów. Swego czasu, wśród zainteresowanych wymieniało się także m.in. FC Barcelonę. Według źródeł The Athletic Kozłowski już w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony zawodnikiem Brighton & Hove Albion. Zanim jednak założy koszulkę klubu z Premier League, zostanie wypożyczony do Royale Union Saint-Gilloise.

Belgijski klub jest liderem swojej ligi, dlatego też Kacper Kozłowski z miejsca będzie bił się o mistrzostwo kraju. Pogoń Szczecin nie ukrywa jednak, że bardzo zależałby im, aby 18-latek dokończył sezon w klubie ze Szczecina. Ten przecież bije się o mistrzostwo Polski, a strata Kozłowskiego byłaby dla nich sporym osłabieniem. Pół roku w belgijskim klubie miałoby przygotować Polaka na karierę w Anglii.

Źródło: The Atlethic