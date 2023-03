Polujesz na tanie paliwo? Tam jest znośnie. Cena diesla 6,49

Śmiech przez łzy. Bo jak inaczej pisać o tym, że tanie paliwo jest wtedy, gdy cena diesla wynosi 6,49 zł? Tak czy inaczej, cena baryłki drastycznie spada, ale oczywiście na stacjach tego nie widzimy, bo przecież firmy kupowały paliwo na górce i mają zapasy tej drogiej. W drugą stronę jest inaczej – kupowały tanio ale baryłka jest droższa – podnosimy!

Ah, jak miło wspomnieć kwiecień 2020. Jak przypomina jeden z użytkowników portalu Pepper, diesel kosztował wtedy nawet 3,44 zł. Litr benzyny kosztował 3,39 zł, a o LPG nawet nie wspominam – ot, złotówka za litr. To były czasy! Niestety, później było już tylko gorzej. Nie wiem czy przyzwyczailiście się do tego, że każdego dnia jesteśmy przez koncerny okradani, ale jedno jest pewne – pojawia się mała iskierka nadziei na tańsze paliwo. Szczególnie w przypadku diesla, który jeszcze nie tak dawno zbliżał się do ośmiu złotych. Dziś w Zielonej Górze mają święto, bo tankują diesla za 6,49 zł. A jak u was?

Polujesz na tanie paliwo? W Zielonej Górze cena diesla wynosi 6,49

Oczywiście, nie można powiedzieć, że jest tanio. Może, gdyby były to okolice 5 zł, moglibyśmy się cieszyć. Tak czy inaczej, w moich okolicach za litr benzyny 95 muszę zapłacić około 6,50, natomiast za diesla 6,70 zł. 20 groszy na litrze mniej płacą mieszkańcy Zielonej Góry, którzy udają się na Auchan, bo właśnie tam paliwo jest obecnie najtańsze i patrząc na komentarze użytkowników Pepper, nie ma miejsca, gdzie byłoby taniej. Jeśli u Was jest inaczej – dajcie znać w komentarzach.

Ceny paliw w środę, 22.03.2023

Analizując wykresy dostępne na łamach portalu e-petrol.pl, możemy dojść do wniosku, że faktycznie niebawem powinniśmy spodziewać się coraz większych obniżek na stacjach paliw. Wczoraj baryłka ropy naftowej kosztowała 73 dolary. To naprawdę dobra cena, która w połączeniu z coraz mocniejszą złotówką powinna dać nam lepsze ceny za diesla i benzynę. Czy tak się stanie? Cóż, widać już na stacjach obniżki – szczególnie tego pierwszego paliwa. Miejmy nadzieję, że spadki będą jeszcze większe, co przecież odczuje nasz portfel.

