Napisać, że Battlefield 2042 był niepowodzeniem to jak nie napisać nic. Gra cieszyła się popularnością na samym początku, jednak gracze zaczęli od niej odchodzić z powodu ogromnych błędów, przez które nie dało się grać. Mogłoby się wydawać, że EA da sobie na razie spokój z tworzeniem nowego FPS, jednak jest zupełnie inaczej. Nowa odsłona popularnej serii już powstaje.

EA nie jest zrażone porażką BF2042 i dalej wierzy w tę serię

Zapowiadało się, że DICE stworzy grę, która zdetronizuje Call of Duty WarZone. Tak się jednak nie stało, ponieważ Battlefield 2042 okazał się wielką porażką. Gra posiada tyle błędów, że rozgrywka staje się bardzo uciążliwa. Hakerzy również nie pomagają całej sprawie. Studio stara się naprawić rozgrywkę, jednak przyciągnąć do siebie graczy z powrotem będzie niezwykle trudno.

Przeczytaj także: Trzech bohaterów i wiele więcej! Nowe doniesienia o GTA 6!

Battlefield 2042 zasypywany jest nową zawartością. Do gry co chwila trafiają nowe, przebudowane mapy i gracze mogą spodziewać się również nowych operatorów. Wydaje się jednak, że sprawa jest dawno przegrana i gracze mocno zrazili się do gry EA. Studio DICE robi co może, jednak nie jesteśmy pewni, czy da się jeszcze coś zdziałać.

Battlefield. Pomimo wpadki EA pracuje nad nową odsłoną! 27

Nowy Battlefield już powstaje. Będzie lepiej?

EA nie odkłada jeszcze broni i będzie walczyć o graczy z Activision. Okazuje się bowiem, że prace nad nową grą z serii Battlefield już trwają. Potwierdził to Tom Henderson, znany leaker. Wydawca jest świadom, że BF2042 nie sprzedał się tak, jak to zakładano, jednak jest determinacja do wskrzeszenia serii.

Henderson zdradził też rąbek tajemnicy, co do samej rozgrywki. Fabuła nowej gry z serii Battlefield ma być osadzona w czasach współczesnych lub w niedalekiej przyszłości. Były pracownik studia DICE zdradził, że gra ma być „hero shooterem”. Specjaliści mają zostać przekształceni w najemników. Nowe rozwiązania będą testowane w BF2042 i jeśli zdadzą egzamin, to trafią do przyszłorocznej odsłony.

Źródło: XFire