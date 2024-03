Popularny influencer sprzedaje swoje Audi. Chce 200 tys zł!

Piotr Szeliga, którego można kojarzyć z walk freak fight i ogólnie działalności w sieci postanowił wystawić na sprzedaż swój samochód. Popularny influencer sprzedaje swoje Audi. Przesadził z ceną? Z jednej strony to 12-letnie auto, które swoje lata świetności ma już dawno za sobą. Z drugiej liczba modyfikacji robi wrażenie.

Popularny influencer sprzedaje swoje Audi A7 by SZELI.

Popularny influencer, który postanowił pozbyć się swojego samochodu słynie z dość… nietypowych aktywności w sieci. Przykłady? Kiedyś pokazał przyrodzenie na Instagramie. Czego się nie robi, by z dobyć popularność, prawda? Tak czy inaczej, dziś nie o jego wybrykach, a o motoryzacji, gdyż, jakby nie patrzeć, jego Audi A7 jest faktycznie bardzo mocno przerobione. Mam tu na myśli nie tylko modyfikacje wizualne, ale przede wszystkim te techniczne, dzięki którym mocno podniesiono moc auta.

Popularny influencer sprzedaje swoje Audi A7. Cena jest bardzo wysoka

Auto pochodzi z 2012 roku, czyli początku produkcji, ponieważ generację G7 produkowano od 2011 do 2018 roku. Jest to pojazd sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, dlatego nie ma co liczyć na bezwypadkowy egzemplarz. Z resztą, sprzedający podaje VIN. Jeśli bazy danych nie zostały wyczyszczone, będzie można zobaczyć jak samochód wyglądał przed sprowadzeniem. Przyglądając się zdjęciom – szczególnie wnętrza – widać już, że Audi A7 swoje w tym życiu przeszło. Nie ma co się dziwić, przebieg sprzedawanego egzemplarza wynosi już ponad 225 tysięcy kilometrów. Jeśli komuś to nie przeszkadza i jest skłonny wydać tak ogromną sumę to… czemu nie.

Ogólnie tylko wspomnę, że ceny Audi A7 z 3.0 TFSI zaczynają się od 60 tysięcy złotych. Stawkę zamyka, rzecz jasna, pojazd Piotra Szeligi. Nic nie chcę mówić, ale w tej cenie możemy spokojnie kupić Audi RS7 tej samej generacji. Nasuwa się więc pytanie – zmodyfikowane A7 z USA z przebiegiem 225 tys km za czy może RS7 z polskiego salonu z przebiegiem 139 tys km? Ciekawy jestem, które auto byście wybrali. Tak, wiem – jego auto, może sobie wyceniać jak tylko chce. Zastanawia mnie jednak czy znajdzie kogoś, kto faktycznie wyda taką kwotę, skoro ma rewelacyjną alternatywę w postaci S7 czy RS7.

Audi A7 Piotra Szeligi na sprzedaż. Co zostało zmodyfikowane?

Łatwiej napisać, czego nie zmieniono. Przede wszystkim ten 3-litrowy “pół-zakuty” motor generuje teraz 600 KM. To za sprawą wprowadzenia wielu dodatkowych elementów do silnika. Zmieniono wtryski, wprowadzono zmodyfikowane koło pasowe wału, zastosowano drugą pompę wody od Mercedesa AMG. Zdecydowano się na zmodyfikowanie układu wydechowego z czterema końcówkami Akrapovic. Co ciekawe, pojawił się AMS z wtryskiem metanolu. Auto przyspiesza z pewnością rewelacyjnie ale musi też dobrze hamować. Dlatego też zastosowano sportowe tarcze IZMMER z klockami sportowymi.

Audi A7 zostało zmodyfikowane również pod kątem wizualnym. Z zewnątrz wykorzystano 20-calowe felgi Japan Racing, dokładki Maxton, progi od RS i oczywiście pojawiło się personalizowane malowanie. Fajne czy kiczowate – to zależy od gustu potencjalnego użytkowania tego samochodu. We wnętrzu natomiast wprowadzono między innymi sportową kierownicę z dodatkowym wyświetlaczem. Zmieniono również lewarek zmiany biegów. Szkoda, że nie postanowiono odświeżyć plastików wokół wspomnianego lewarka.

Szeliga przesiadł się z Audi A7 do BMW M2

Wielu obserwujących poczynania Piotra dziwi fakt przesiadki z Audi A7 na BMW M2. Przede wszystkim chodzi o to, że właściciel auta tworzył je specjalnie “pod siebie”, przygotowywał autorski projekt, a tu nagle, z dnia na dzień kupił BMW M2. Osobiście ciekawi mnie jednak coś innego – czy faktycznie Audi A7 znajdzie nowego właściciela? Fakt, jest mocno zmodyfikowane ale zdecydowanie wydaje mi się (to tylko moja prywatna opinia), że cenowo Szeliga przesadził. Sam w tej cenie celowałbym w Audi RS7, które ma już 4-litrowe V8, a nie zwykłe A7 z 3-litrową benzyną. Co kto lubi.

Zdjęcia auta pochodzą z ogłoszenia Audi A7 by SZELI na Otomoto.pl.