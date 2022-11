Taycan trafia do coraz to większej liczby konsumentów, Porsche wyprodukowało już 100 000 elektryków i to dopiero początek.

Po już niespełna 3 latach produkcji na drogi wyjechał 100-tysięczny egzemplarz Porsche Taycan. Jest to dokładnie wersja Turbo S w malowaniu Neptune Blue i zmierza już do klienta mieszkającego w UK. Co ciekawe, jest to m.in jest największy rynek zbytu dla tego modelu, pomijając USA i Chiny.

W obecnym roku natomiast produkcja modelu dość mocno spowolniła ze względu na załamanie się łańcucha dostaw i spowodowało to, że na drogi wyjechało jedynie 25 073 egzemplarzy. Jest to o 12 procent mniej niż w zeszłym roku, a przecież już wtedy odczuwaliśmy spadki – tak zwane „po Covidowe”.

Jeśli sama ilość wyprodukowanych aut to nie wszystko, to Porsche podzieliło się kilkoma przykładami sporych przebiegów robionych za kierownicą nowego Porsche Taycan. Jeden z mieszkańców Lyon we Francji, a mianowicie Jea-Huber Revolon swoim Taycan 4S w 2 lata pokonał 188,119 kilometrów podróżując również do sąsiednich państw, niekiedy robiąc po 1200 kilometrów dziennie. Inną osobą robiącą niemałe przebiegi był Head of Body Planning w szeregach Porsche, czyli Markus Kreutel, który w od lutego 2021 do sierpnia 2022 pokonał swoim Taycan Turbo 134,911 kilometrów jeżdżąc z Zuffenhausen do Słowacji pokonując trasy nawet po 1500 kilometrów.

Czy to oznacza, że jednak elektryki sprawdzą się i będą przyszłością? Co ciekawe, Porsche prawdopodobnie obecnie jest na etapie testów naprawdę sportowej wersji Porsche Taycan.