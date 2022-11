Portugalia vs Ghana. Gdzie oglądać mecz?

Portugalia vs Ghana to mecz, na który z pewnością trzeba zwrócić uwagę. Drużyna z Afryki w 2010 roku osiągnęła swój historyczny wynik i dotarła do ćwierćfinału MŚ. Z drugiej strony z kolei mamy byłego mistrza Europy na czele z Cristiano Ronaldo! Gdzie oglądać to spotkanie?

Cristiano Ronaldo przyćmi „Czarne Gwiazdy”?

Reprezentacja Ghany ostatnie dwa turnieje mistrzostw świata nie może zaliczyć do udanych. W 2018 roku zabrakło ich na mundialu, natomiast w 2014 Czarnym Gwiazdom nie udało się wyjść z grupy. Drużyna z Afryki liczy więc na to, że 12 lat po awansie do ćwierćfinału MŚ 2010 uda im się powtórzyć ten sukces. Łatwo z pewnością nie będzie.

Pierwszym rywalem reprezentacji Ghany będzie Portugalia, czyli mistrz Europy z 2016 roku. Drużyna prowadzona przez Cristiano Ronaldo nie awansowała na mundial bezpośrednio, jednak udało im się wygrać mecz barażowy przeciwko Macedonii Północnej, która sensacyjnie wyeliminowała reprezentację Włoch. Pierwszy mecz obu drużyn na tegorocznym turnieju z pewnością zapowiada się bardzo ciekawie. Gdzie oglądać pojedynek Portugalia vs Ghana?

Czy Cristiano Ronaldo zapewni swojej drużynie trzy punkty? Fot. Author Unknown

Gdzie oglądać mecz Portugalia vs Ghana?

Czy Cristiano Ronaldo będzie w stanie poprowadzić reprezentację Portugalii do fazy medalowej tegorocznego turniej Mistrzostw Świata 2022 w Katarze? W ostatnim czasie sporo dzieje się wokół jego osoby, a kilka dni temu został zwolniony z Manchesteru United. Jest to pokłosie jego bardzo szczerego wywiadu, w którym Portugalczyk nie gryzł się w język. Czy po raz kolejny będzie w stanie unieść tak dużą presję?

Przeczytaj także: Cristiano Ronaldo w Barcelonie? Portugalczyk został zaoferowany FCB!

Gdzie oglądać mecz Portugalia vs Ghana? Spotkanie rozpocznie się o 17:00 czasu polskiego i będzie transmitowane na kanale TVP 1, TVP Sport oraz na stronie internetowej TVP Sport, a także na aplikacjach mobilnych i smart TV.