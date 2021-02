Prasy do owoców – jak wybrać, które kupić?

Sponsored Materiał zewnętrzny

W ostatnich latach coraz popularniejsze robi się tworzenie domowych trunków. Takie hobby uczy cierpliwości i precyzji, ponieważ aby powstała butelka wymarzonego wina czy nalewki potrzeba trochę czasu. Własnoręcznie wykonany alkohol świetnie nadaję się również na prezent dla naszych najbliższych. Do tworzenia trunków przydają się prasy do owoców. Sprawdźmy, na co zwracać uwagę podczas ich zakupów.

Każdy obdarowany na pewno doceni taki gest. Zwłaszcza, że w wykonanie go włożyliśmy własne serce, wysiłek oraz bezcenny czas. Smak domowego alkoholu różni się od tych sklepowych. Przede wszystkim jest bardzo oryginalny i może być idealnie dobrany do naszych preferencji smakowych.

Sprzęt potrzebny do produkcji domowego wina

Jeśli już zdecydujmy się na produkcję domowego alkoholu, zwłaszcza wina, to warto zainteresować się odpowiednim sprzętem do tego hobby. Ważnym elementem jest tutaj prasa do owoców. Chociaż początkujący często wykorzystują w tym celu bardziej powszechne narzędzia. Można skorzystać z maszynek do mielenia mięsa, które posiadają specjalną końcówkę lub urządzenia w stylu tutti-frutti. Jednak wybór profesjonalnej prasy do owoców jest inwestycją, która posłuży nam długie lata.

Taki zakup zapewni nam wysoką jakość produkowanego wina! Warto pamiętać o tym, że specjalistyczna prasa do owoców jest kosztowniejszym zakupem niż maszynka do mięsa, więc decyzja o jej zakupie powinna być dobrze przemyślana. Prasa do owoców korzystnie wpływa na jakość i smak naszego domowego alkoholu.

Usprawniana nam pracę nad butelkami własnoręcznego wina oraz przyspiesza ten proces. Ogromną korzyścią jest także to, że dzięki prasie wyciśniemy z owoców jeszcze więcej smaku niż w przypadku domowego sprzętu. Taki zabieg pozytywnie wpłynie na większą głębię i doznania smakowe wykonanego przez nas trunku. Korzystanie z prasy do owoców ma więc szeroką gamę korzyści, które wpływają na wydajność i smak alkoholu.

Jak działa prasa do owoców?

Mechanizm działania prasy jest dosyć prosty. Najpierw owoce musimy rozdrobnić lub jeśli decydujemy się na zastosowanie owoców ciemnych należy poddać je procesowi fermentacji. Dzięki takiemu krokowi ich piękny ciemny kolor zachowa się w soku i nasz trunek będzie wyglądał zjawiskowo. Jednak nie można przesadzić z rozdrabnianiem owoców, nie powinny by one konsystencji papki, ponieważ będzie skutkować to zmętnieniem soku oraz słabą klarownością wykonanego trunku.

Następnie rozdrobnione wcześniej owoce wkładamy do starej pieluchy lub worka i do prasy, która na skutek kompresji wyciska sok z owoców. Czas wyciskania owoców powinien wynosić około półtorej do dwóch godzin. Należy pamiętać też, że do takiej prasy nie wolno wkładać twardych owoców oraz tych posiadających sporo pestek. Przykładem takich owoców mogą być jabłka lub gruszki, które mogłoby uszkodzić prasę.

Jaka prasa do owoców?

Na rynku dostępne mamy trzy rodzaje pras do owoców. Pierwszym rodzajem są prasy śrubowe nazywane także prasami ramowymi. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: drewniany kosz umieszczony w stalowej ramie, a całość podparta jest trzema nóżkami. Wyciskanie owoców możliwe jest dzięki śrubie połączonej z tłokiem. O prasę do owoców należy odpowiednia dbać, aby na służyła nam na długie lata.

Konieczna jest dobra konserwacja sprzętu. Ponieważ składa się ona z różnych materiałów to każdemu z nich będzie pasować inny sposób pielęgnacji. Części drewniane należy umyć roztworem pirosiarczanu sodu lub potasu oraz wytrzeć, tak aby były suche. Natomiast malowane elementy ramy wystarczy wytrzeć ścierką. Aby tłok długo zachował swoją sprawność warto przesmarować go jadalnym olejem przed każdym użyciem.

Prasa ramowa będzie dla nas idealna jeśli planujemy produkować większe ilości domowego wina lub nalewek. Sprawdzi się także jeśli zależy nam na wyciśnięciu całości soku z owoców z zachowaniem wysokiej wydajności sprzętu. Warto mieć na uwadze jednak wielkość prasy i tym kryterium sugerować się przy jej wyborze. W sklepach specjalistycznych dostaniemy także prasy koszowe na pokrętło oraz mini prasy. Ta pierwsza charakteryzuje się podobną budową do prasy ramowej. Różnią się one tym, że korzystanie z prasy koszowej jest bardziej wymagające.

Dokręcanie tutaj odbywa się za pomocą wyciąganego metalowego pręt. Taka prasa wymaga przymocowania do podłoża, ale za to jej zaletą jest fakt, że jest tańsza od prasy ramowej. Mini prasy do owoców to prasy o wielkości od 1,2 do 4,3 litra. Idealnie nadają się więcej do hobbistycznej produkcji wina, nalewek lub soków w niewielkich ilościach. Zbudowane są z metalowej ramy z podstawą, dwóch koszy oraz śruby z tłokiem. Tak więc wybór idealnej prasy do owoców należy dobrać do własnych potrzeb. Dzięki tym dostępnym rodzajom pras z pewnością każdy znajdzie idealny sprzęt dla siebie.