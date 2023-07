Premiera PlayStation 5 Slim. Microsoft zdradził datę!

Podczas prezentacji dokumentów dotyczących przejęcia Activison-Blizzard przez Microsoft, które były niezbędne do przeprowadzenia akwizycji, ujawniono informacje o tym, kiedy nastąpi premiera PlayStation 5 Slim. Długo nie będziemy musieli czekać!

Premiera PlayStation 5 Slim – konsola wkrótce zadebiutuje?

Już wcześniej z tych samych dokumentów dowiedzieliśmy się, że nowa konsola Nintendo zostanie wyposażona w moc, porównywalną do starszej generacji konsol PS4 i Xbox One. Teraz Microsoft zdradził informacje na temat nowej konsoli swojego największego konkurenta.

Według Nicka Bakera z Xbox Era, premiera PlayStation 5 Slim zaplanowana jest na sierpień tego roku. Wydarzenie, na którym prawdopodobnie zostanie ona zaprezentowana, ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Gracze oczekują z niecierpliwością na oficjalne informacje od Sony w tej sprawie.

Co więcej, Microsoft podczas ujawniania daty premiery PlayStation Slim, zdradził również cenę konsoli. Według przecieków, PlayStation 5 Slim będzie kosztować 399,99 USD.

Nieco sprzeczne informacje

Z kolei Tom Henderson, ceniony informator branżowy, twierdzi, że wersja Slim będzie po prostu drugą generacją PS5. Przewiduje on, że urządzenie zadebiutuje we wrześniu. Będzie to też wersja z odłączanym napędem, który będzie sprzedawany oddzielnie.

Jeśli myślicie, że nowa wersja konsoli będzie mocniejsza, to przecieki sugerują, że urządzenie będzie jedynie chudsze. Co ciekawe, przypuszczalna wersja PS5 Pro ma pojawić się dopiero w przyszłym roku, co może być kolejnym punktem zainteresowania dla społeczności graczy.

