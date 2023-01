Nowy rok oznacza, że do kin trafi wiele ciekawych produkcji, na które po prostu warto się wybrać. Premiery kinowe na styczeń 2023 zapowiadają się naprawdę nieźle. Oto nasze propozycje seansów, które warto zobaczyć.

Premiery kinowe na styczeń 2023 – co zobaczyć?

KOT W BUTACH: OSTATNIE ŻYCZENIE – 6 stycznia

Kot w butach to postać, której nie trzeba przedstawiać, dlatego też zestawienie “premiery kinowe na styczeń 2023” zaczynamy właśnie od tego z pozoru przyjemnego futrzaka. Każdy kot ma dziewięć żyć, a głównemu bohaterowi zostało to ostatnie, co wiąże się z jego emeryturą. Wyruszy więc on w podróż w celu odnalezienia mitycznego “ostatniego życzenia”, które przywróci mu życia i sprowadzi na dawną drogę zawadiaki i bohatera. Ten film skierowany jest do najmłodszych, ale dorośli też będą się na nim świetnie bawić!

W TRÓJKĄCIE – 6 stycznia

Ten szwedzko-brytyjsko-francusko-niemiecki komedio-dramat to produkcja, która zadebiutowała na świecie 21 maja, jednak dopiero teraz trafi do naszego kraju. Tytuł ten zdobył wiele nagród, nominowany jest do jeszcze większej ilości, więc warto było na niego czekać. Fabuła opowiada o pasażerach luksusowego jachtu, który zatonął, a wszyscy, którzy znajdowali się na jego pokładzie, walczą między sobą o przetrwanie na bezludnej wyspie.

GRA FORTUNY – 13 stycznia

Jason Statham gra głównie w swoich filmach głównie w jeden charakter, ale za to robi najlepiej na świecie! Tym razem wciela się on w Orsona Fortune, agenta MI6, który zostaje zwerbowany przez światową grupę wywiadowczą o nazwie “Five Eyes”. W poszukiwaniu śmiercionośnej technologii pomaga mu ekspert CIA. Jeśli jesteście fanami filmu napompowanego akcją i świetnymi sekwencjami walk, to nie możecie przegapić tej produkcji, dlatego też znalazła się ona w naszym zestawieniu “Premiery kinowe na styczeń 2023.”

DUCHY INSHERIN – 20 stycznia

Przyjaźń jest bardzo krucha i ten film doskonale to pokaże. Padraic, w którego wciela się Colin Farrell oraz Colm Doherty grany przez Brendana Gleesona to przyjaciele, których od kilkudziesięciu lat łączy nieprzerwana więzi. Pewnego dnia jeden z nich niespodziewanie kończy ich przyjaźń, co doprowadza do szokujących sytuacji, od nie ma już odwrotu.

BABILON – 20 stycznia

Film “Babilon”, który znalazł się w naszym zestawieniu “premiery filmowe na styczeń 2023” to produkcja, która przeniesie nas w czasie do momentu, kiedy film dźwiękowy zastępował nieme produkcje. Akcja filmu rozgrywa się więc w owianym sławą Hollywood pod koniec lat 20. XX wieku. W głównych rolach występują Brad Pitt oraz Margot Robbie, a na dalszym planie zobaczymy Tobey’a Maguire, Olivię Wilde czy Polkę, Karolinę Szymczak.

NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI – 20 stycznia

Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Wojciech Mecwaldowski czy Andrzej Sewery, to śmietanka polskiej kinematografii, a na ekranie wspierają ich Klaudiusz Kaufamnn, Łukasz Simlat czy Anna Smołowik. Wszystko to w filmie “Niebezpieczni Dżentelmeni”, którego akcja rozgrywa się w Zakopanem w 1914 roku. Czterech artystów budzi się rano po ostrych balach i odkrywają, że na kanapie leży nieboszczyk. Na ich nieszczęście do drzwi dobijają się stróże prawa. Wyścig z czasem właśnie się rozpoczął, a w tle gangsterzy, politycy, Józef Piłsudski czy Lenin we własnej osobie. Zapowiada się ciekawie!

AFTERSUN – 27 stycznia

Aftersun to kolejny komedio-dramat w naszym zestawieniu “premiery kinowe na styczeń 2023”, który warto zobaczyć. Produkcja ta dostała 15 nagród. Młody ojciec Calum postanawia zabrać swoją córkę Sophie do tureckiego kurortu. Swoje wszystkie przygody nagrywają na kasecie VHS. Wspólny pobyt sprawia, że ich relacja staje się silniejsza niż kiedykolwiek.

CHLEB I SÓL – 27 stycznia

Nasze zestawienie “premiery kinowe na styczeń 2023” kończymy polską produkcją. Jest to film oparty na prawdziwej historii, który opowiada o Tymku, studencie warszawskiej Akademii Muzycznej, który na wakacje postanawia wrócić do swojej rodzinnej miejscowości, w której w dalszym ciągu mieszka jego matka, młodszy brat oraz przyjaciele z dzieciństwa. Nie spodziewa się jednak tego, że trafi w sam środek konfliktu pomiędzy miejscowymi a obcokrajowcami, co w końcu doprowadzi do tragicznych wydarzeń.

Co warto zobaczyć w kinach w styczniu 2023? Oto nasze propozycje!

Źródło: opr. wł., YouTube/ Zdjęcia: Pexels