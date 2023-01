Pre-order kontrolera Sony DualSense Edge dostępny w Polsce!

Już jest! Pre-order kontrolera Sony DualSense Edge jest oficjalnie dostępny w naszym kraju. Osoby, które będą chciały zamówić zaawansowanego pada, będą musiały przygotować się na spory wydatek. Ale z pewnością były na to przygotowane!

Ceny kontrolera Sony DualSense Edge straszą!

Zarówno Microsoft, jak i Sony trzy lata temu wydały konsole nowej generacji. Gracze z czasem potrzebują jednak bardziej zaawansowanych kontrolerów, aby w pełni wykorzystać swoje możliwości. Dlatego też obie firmy z czasem zaprezentowały “pro pady”, których cena może przyprawić w osłupienie.

Bardziej zaawansowany kontroler do konsoli Xbox Series S/X w Polsce można już kupić od jakiegoś czasu, teraz natomiast jest możliwość zamówienia kontrolera Sony DualSense Edge do PlayStation 5 w pre-orderze. Cena z pewnością nie zachęca, chociaż osoby, które na niego polowały, z pewnością były świadome tego, że nie będzie on najtańszy!

Pre-order DualSense Edge dostępny w Polskich sklepach!

Ceny kontrolera Sony DualSense Edge są wysokie, ponieważ zaczynają się od 1199 złotych. Dla porównania, słabsza konsola nowej generacji, Xbox Series S, wyceniona została na 1400 złotych! Co zatem znajdziemy w zestawie z tym zaawansowanym padem do konsoli PlayStation 5?

W zestawie kontrolera Sony DualSense Edge umieszczono kabel USB C w oplocie, 2 standardowe nasadki, 2 niskie nasadki kopułkowe, 2 wysokie nasadki kopułkowe, 2 przyciski z tyłu w kształcie kopułki, 2 tylne dźwignie, obudowę złącza oraz pokrowiec.

Źródło: Łowcy Gier