Dzień Mamy to coś więcej niż bukiet kwiatów czy czekoladki – to dobry moment, żeby zatrzymać się na chwilę i pomyśleć, ile codziennie robi dla innych. Mama – logistyk domowy, psycholog rodzinny, kucharka, pielęgniarka i menedżer w jednym. I choć zwykle to ona ogarnia wszystko, w tym roku marka JIMMY mówi jasno: pora zatroszczyć się o nią.

Dzień Matki obchodzimy 26 maja. Czy masz już pomysł na prezent?

Z tej okazji, od 19 maja do 1 czerwca 2025, JIMMY rusza z akcją z okazji Dnia Mamy. W jej centrum – pionowy odkurzacz z funkcją mopowania, czyli Jimmy PW11 Pro Max, dostępny teraz w niższej cenie: 1 999 zł zamiast 2 499 zł. Gdzie go kupić? Sprawdź porównywarkę Ceneo, by znaleźć najlepszą cenę. Ale spokojnie – nie zamieniamy MenWorld w reklamę sprzętu. Chodzi o coś więcej niż sam odkurzacz.

Mama dba o wszystkich. JIMMY sugeruje: teraz zadbajmy o nią

Dlaczego warto kupić PW11 Pro Max na prezent z okazji Dnia Matki?

Bo PW11 Pro Max to nie tylko gadżet do sprzątania. To pretekst do podziału obowiązków i okazja do pokazania, że dom to wspólna sprawa. W końcu Dzień Mamy nie powinien sprowadzać się do „tu masz coś do sprzątania”, tylko raczej: „od teraz sprzątamy razem”. Sprytny sprzęt to tylko ułatwienie – reszta zależy od nas.

Ciekawostka: to pierwszy raz, kiedy sprzęty tej marki można obejrzeć na żywo – w 50 salonach Neonet w całej Polsce. Dotąd marka działała głównie online, więc to spora zmiana dla tych, którzy lubią najpierw „pomacać”.

Jimmy PW11 Pro Max

A gdzie można kupić sprzęt marki JIMMY?

Online: Media Expert, Komputronik, Neonet, RTV EURO AGD, at.to

Stacjonarnie: wybrane salony Neonet w całym kraju

Podsumowując. W tym roku zamiast kolejnego banału – może warto postawić na realne wsparcie. Czas, odpoczynek, wyręczenie w obowiązkach. Bo jak nie teraz, to kiedy?

