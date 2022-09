Prognoza cen paliw jest optymistyczna. Będzie lepiej!

Ceny paliw w dalszym ciągu są wysokie, jednak analitycy przewidują, że będą one mniejsze. Prognoza cen paliw na polskich stacjach jest więc obiecująca. Ile będzie kosztował litr benzyny, oleju napędowego i LPG w dniach od 19 do 25 września?

Paliwo tanieje! Do wspaniała wiadomość dla kierowców!

Analitycy serwisu e-petrol.pl mają dla nas dobre wiadomości. Prognozy cen paliw są bowiem obiecujące. Specjaliści zauważyli, że ostatni tydzień przyniósł korektę cen w polskich rafineriach. Mówimy tutaj zarówno o benzynie, jak i o oleju napędowym. Efekty tego mogliśmy zobaczyć na stacjach benzynowych.

Zmiany na stacjach będą dalej zauważalne, ponieważ szykuje nam się mocna korekta cen. Jak możemy przeczytać w serwisie e-petrol, 15 września, zanotowano zmiany, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną paliw. Benzyna bezołowiowa 95 kosztowała średnio 6,44 zł/litr, czyli o 8 groszy mniej na litrze w porównaniu do poprzedniego tygodnia. W przypadku oleju napędowego było to mniej o 16 gr/l, czyli średnio 7,47 zł/l. Cena LPG również systematycznie maleje – średnia cena tego paliwa to 3,11 zł/l. Prognoza cen paliw jest również dobra na przyszły tydzień.

Ceny paliw maleją i będą maleć!

W przyszłym tygodniu będzie jeszcze taniej. Prognoza cen paliw są obiecujące!

Prognoza cen paliw na okres od 19 do 25 września według analityków portalu e-petrol.pl jest bardzo obiecującą. Rynek ropy naftowej w tym tygodniu miał dwa skrajne oblicza, ponieważ na początku za baryłkę trzeba było zapłacić 95 dolarów, a już w piątkowe przedpołudnie baryłka na giełdzie w Londynie kosztowała mniej niż 91 dolarów.

Ile zapłacimy za paliwo w okresie od 19 do 25 września?

Jak więc będą mogły wyglądać ceny paliw w okresie od 19 do 25 września. Prognozy cen paliw przewidują, że za litr benzyny Pb95 zapłacimy w granicach od 6,25 – 6,39 zł/l, natomiast benzyna Pb98 będzie kosztowała 7,04-7,21 zł/l. Analitycy serwisu e-petrol przewidują, że olej napędowy ON będzie kosztował od 7,27 do 7,41 zł/l, natomiast autogaz LPG – 3,04-3,31 zł/litr.

Źródło: e-petrol